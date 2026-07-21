Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 21 Juli 2026 | 22.40 WIB

Punya Insting Kuat, Ini 6 Zodiak yang Sering Mengabaikan Suara Hatinya

ilustrasi zodiak yang intuitif. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang intuitif. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Intuisi sering dipahami sebagai kemampuan untuk merasakan atau memahami sesuatu tanpa melalui proses berpikir yang panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, firasat ini kerap membantu seseorang mengambil keputusan ketika situasi terasa sulit dijelaskan dengan logika semata.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki naluri yang lebih peka dibandingkan yang lain. Mereka dinilai mampu menangkap isyarat, membaca situasi, atau merasakan energi di sekitarnya dengan cukup baik. Namun, tidak sedikit dari mereka yang justru mengabaikan atau meragukan intuisi tersebut.

Akibatnya, mereka terkadang baru menyadari bahwa firasat yang muncul sejak awal ternyata benar setelah suatu peristiwa terjadi. Melansir AstroTalk, berikut enam zodiak yang menurut astrologi dikenal memiliki intuisi kuat, tetapi sering kali tidak mengikutinya.

1. Pisces

Pisces dianggap sebagai salah satu zodiak yang paling intuitif.

Mereka sangat emosional dan spiritual, serta cenderung menyerap perasaan orang lain.

Banyak orang memiliki mimpi yang jelas, firasat yang kuat, atau wawasan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi mereka mungkin menganggapnya sebagai imajinasi semata.

2. Cancer

Cancer sangat peka terhadap perubahan emosi.

Mereka dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres bahkan sebelum seseorang mengucapkan sepatah kata pun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Dapat Pujian Bebi Romeo, Duo Antonia Rilis Mini Album Suara Hati - Image
Music & Movie

Dapat Pujian Bebi Romeo, Duo Antonia Rilis Mini Album Suara Hati

Selasa, 23 Juni 2026 | 16.33 WIB

6 Zodiak dengan Jiwa Tangguh yang Dipercaya Mampu Melewati Masa Sulit, Apa Saja? - Image
Zodiak

6 Zodiak dengan Jiwa Tangguh yang Dipercaya Mampu Melewati Masa Sulit, Apa Saja?

Selasa, 21 Juli 2026 | 23.40 WIB

Punya Otak Cemerlang? Ini 4 Zodiak yang Kerap Dikaitkan dengan Kecerdasan Tinggi - Image
Zodiak

Punya Otak Cemerlang? Ini 4 Zodiak yang Kerap Dikaitkan dengan Kecerdasan Tinggi

Selasa, 21 Juli 2026 | 23.05 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore