Punya Insting Kuat, Ini 6 Zodiak yang Sering Mengabaikan Suara Hatinya

JawaPos.com - Intuisi sering dipahami sebagai kemampuan untuk merasakan atau memahami sesuatu tanpa melalui proses berpikir yang panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, firasat ini kerap membantu seseorang mengambil keputusan ketika situasi terasa sulit dijelaskan dengan logika semata.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki naluri yang lebih peka dibandingkan yang lain. Mereka dinilai mampu menangkap isyarat, membaca situasi, atau merasakan energi di sekitarnya dengan cukup baik. Namun, tidak sedikit dari mereka yang justru mengabaikan atau meragukan intuisi tersebut.

Akibatnya, mereka terkadang baru menyadari bahwa firasat yang muncul sejak awal ternyata benar setelah suatu peristiwa terjadi. Melansir AstroTalk, berikut enam zodiak yang menurut astrologi dikenal memiliki intuisi kuat, tetapi sering kali tidak mengikutinya.

1. Pisces

Pisces dianggap sebagai salah satu zodiak yang paling intuitif.

Mereka sangat emosional dan spiritual, serta cenderung menyerap perasaan orang lain.

Banyak orang memiliki mimpi yang jelas, firasat yang kuat, atau wawasan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi mereka mungkin menganggapnya sebagai imajinasi semata.

2. Cancer

Cancer sangat peka terhadap perubahan emosi.