5 Weton dengan Kepribadian Kuat yang Dipercaya Mampu Menghadapi Segala Tantangan

Weton dengan mental tangguh kepribadian pemberani dan tak mudah menyerah kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com - Dalam menjalani kehidupan, keteguhan hati dan mental yang kuat menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi berbagai persoalan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki karakter pemberani, kuat menghadapi tekanan, serta tidak mudah menyerah ketika menemui hambatan.
Sifat tersebut membuat pemilik weton ini sering dianggap sebagai pribadi yang mampu bertahan dalam kondisi sulit. Mereka juga kerap dipandang sebagai sosok yang dapat memberikan inspirasi dan menjadi tempat orang lain mencari dukungan.
Mengacu pada penjelasan dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki mental tangguh, keberanian tinggi, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan.
1. Minggu Pon
Kelahiran pada weton ini memiliki neptu 12 yang berasal dari hari Minggu (5) dan pasaran Pon (7), dengan naungan Lintang Patrem. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tak bisa diam, selalu mencari kesibukan dan aktivitas produktif yang mendorong kesuksesan finansial.
Karakteristik pemberani mereka terlihat jelas saat harga diri mereka direndahkan - mereka akan langsung memberikan perlawanan tegas. Kemampuan membaca watak orang lain menjadi salah satu keunggulan mereka dalam menjalin relasi.
Naungan tiga watak istimewa - bumi kapetak, kala tinantang, dan aras kembang - memberikan kombinasi unik yang membentuk kepribadian mereka. Keselarasan ketiga watak tersebut menciptakan sosok yang bertuah dan mampu menarik simpati banyak orang.
2. Sabtu Wage
Memiliki neptu 13 yang terdiri dari hari Sabtu (9) dan pasaran Wage (4), dengan naungan Lintang Atat. Keteguhan prinsip menjadi ciri khas mereka, meski terkadang mudah tersulut amarah ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan.
Keberanian mereka dalam mempertahankan ide sering berujung pada perdebatan, yang bisa menghadirkan lawan bila tidak bijak mengendalikannya. Meski cenderung pencemburu, loyalitas dan kemurahan hati kepada orang terdekat tak perlu diragukan.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026