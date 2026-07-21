5 Weton dengan Kepribadian Kuat yang Dipercaya Mampu Menghadapi Segala Tantangan

JawaPos.com - Dalam menjalani kehidupan, keteguhan hati dan mental yang kuat menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi berbagai persoalan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki karakter pemberani, kuat menghadapi tekanan, serta tidak mudah menyerah ketika menemui hambatan.

Sifat tersebut membuat pemilik weton ini sering dianggap sebagai pribadi yang mampu bertahan dalam kondisi sulit. Mereka juga kerap dipandang sebagai sosok yang dapat memberikan inspirasi dan menjadi tempat orang lain mencari dukungan.

Mengacu pada penjelasan dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki mental tangguh, keberanian tinggi, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan.

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1. Minggu Pon

Kelahiran pada weton ini memiliki neptu 12 yang berasal dari hari Minggu (5) dan pasaran Pon (7), dengan naungan Lintang Patrem. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tak bisa diam, selalu mencari kesibukan dan aktivitas produktif yang mendorong kesuksesan finansial.

Karakteristik pemberani mereka terlihat jelas saat harga diri mereka direndahkan - mereka akan langsung memberikan perlawanan tegas. Kemampuan membaca watak orang lain menjadi salah satu keunggulan mereka dalam menjalin relasi.

Naungan tiga watak istimewa - bumi kapetak, kala tinantang, dan aras kembang - memberikan kombinasi unik yang membentuk kepribadian mereka. Keselarasan ketiga watak tersebut menciptakan sosok yang bertuah dan mampu menarik simpati banyak orang.

2. Sabtu Wage

Memiliki neptu 13 yang terdiri dari hari Sabtu (9) dan pasaran Wage (4), dengan naungan Lintang Atat. Keteguhan prinsip menjadi ciri khas mereka, meski terkadang mudah tersulut amarah ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan.