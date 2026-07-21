Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)
JawaPos.com - Hari ini bukan hari yang baik, karena ada kemungkinan zodiak aries merasa sedih dan tidak nyaman. Namun, aries harus mempertahankan sikap dan pendekatan positif untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan.
Cobalah menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang paling disukai bersama orang-orang terdekat. Hal ini dapat membantu aries mengatasi suasana hati yang buruk dan memiliki keadaan pikiran yang tenang.
Zodiak taurus memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang, mendapatkan ketenaran, dan meraih banyak prestasi. Sekarang adalah saatnya untuk memanfaatkan semua yang datang.
Lagipula, taurus telah bekerja keras untuk mendapatkan manfaat yang telah diberikan kehidupan akhir-akhir ini. Pekerjaan akan datang kemudian. Namun untuk saat ini, nikmati saja kemuliaan pencapaianmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Selasa, 21 Juli 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries perlu berkomunikasi dan memaafkan kesalahan pasangan agar hubungan asmara kembali di jalur yang benar. Terkait karir, manfaatkan hari ini untuk bersenang-senang dan mengekspresikan bakat artistikmu.
Sementara itu, tingkat stres yang menurun secara signifikan akan membuat aries merasa sehat. Terkait keuangan, ambillah beberapa tanggung jawab tambahan untuk meningkatkan prospek keuangan.
Cinta Aries
Kesabaran dan pengampunan adalah aturan utama dalam kehidupan romantis aries. Mungkin, ada pertengkaran dengan pasangan baru-baru ini, dan hari ini adalah saatnya untuk berbicara, memaafkan, dan melupakan.
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