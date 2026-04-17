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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 21 Juli 2026 | 07.55 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin perlu untuk mengekspresikan sisi individualitas diri sendiri. Gemini sedang tidak ingin menyatu dengan kerumunan dan tak terlihat saat berjalan di jalan. 

Gemini ingin menjadi domba berbulu biru yang melompat-lompat, alih-alih berjalan. Temukan tempat atau kelompok yang memungkinkanmu menjadi diri sendiri.

Jangan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang gayamu. Orisinalitas gemini sangat menginspirasi, jadi jangan menekannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 21 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu menenangkan suasana dalam hubungan asmara saat bertengkar dengan pasangan. Terkait karir, beberapa peluang baru yang datang akan membawa karir gemini menuju level yang lebih tinggi.

Sementara itu, mulailah membersihkan kebiasaan buruk dan tidak sehat, dan fokuslah membangun pola makan sehat dan berolahraga.

Terkait keuangan, gemini harus bekerja sama dengan orang-orang yang kreatif untuk memposisikan diri dengan kuat di tempat kerja dan bidang keuangan.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini ingin menenangkan suasana dalam hubungan asmara saat bertengkar dengan pasangan. Gemini mungkin mengalami pertengkaran dan perselisihan yang tidak perlu.

Editor: Hanny Suwindari
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