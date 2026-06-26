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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 21 Juli 2026 | 08.25 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Zodiak virgo mungkin membutuhkan kebebasan emosional. Mungkin, virgo merasa dipaksa atau dimanipulasi untuk merasakan sesuatu dan merasa terjebak dalam situasi tersebut. Cobalah menjauhkan diri dari drama orang lain. 

Sangat penting untuk menemukan jalan keluar, dimana virgo dapat mengekspresikan diri secara bebas tanpa merasa harus bertindak dengan cara tertentu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 21 Juli 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu mengabaikan masalah sulit dalam hubungan asmara agar tidak terlibat dalam drama yang tidak perlu. Mengenai karir, dapatkan manfaat dari proyek penting di tempat kerja, karena pekerjaan virgo dihargai.

Sementara itu, tingkat ketegangan yang berkurang akan membantu menurunkan tekanan darah dan membuat virgo merasa lega. Terkait keuangan, kemampuan manajemen keuangan yang baik dan pendekatan yang positif akan membuat virgo mampu meraih target keuangan.

Cinta Virgo

Hari ini, virgo merasa emosional dan disibukkan dengan perasaan tidak percaya terhadap pasangan. Bahkan, virgo mungkin merasa mempertanyakan kesetiaannya. 

Virgo mungkin perlu mengabaikan masalah sulit yang muncul dalam hubungan agar tidak terlibat dalam drama yang tidak perlu. Menghindari pertengkaran tidak apa-apa, tetapi pastikan untuk tetap menyampaikan kekhawatiranmu.

Karir Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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