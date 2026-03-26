Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 21 Juli 2026 | 09.15 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik/user10320847) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik/user10320847)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius merasa sangat berenergi dan bersemangat. Ini akan memengaruhi suasana hati dan sikap aquarius secara positif, sehingga membuat aquarius merasa ceria dan gembira. 

Hari ini bisa menjadi waktu yang baik untuk meningkatkan hubungan dengan orang-orang di sekitar, seperti teman dan keluarga.

 Memperkuat ikatan dengan mereka dapat menciptakan suasana bahagia, dan aquarius akan menerima lebih banyak cinta dan rasa hormat dari mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 21 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus fokus pada masalah yang ada dalam hubungan asmara dan tidak menyerang pasangan. Terkait karir, manfaatkan keahlian yang aquarius miliki untuk membantu teman yang membutuhkan nasihat bisnis.

Sementara itu, lanjutkan melakukan aktivitas fisik yang membuat kondisi kesehatan aquarius semakin baik. Pada sisi keuangan, aquarius perlu melakukan upaya serius untuk mencapai ambisi finansial yang dimiliki.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius terus terlibat dalam pertengkaran kecil dengan pasangan. Namun, aquarius tidak yakin mengapa hal itu terus terjadi. Setidaknya hari ini, pastikan fokus pada masalah yang ada dan jangan menyerang pasangan secara membabi buta. 

Hal ini akan merusak hubungan yang sehat dan menabur benih kemarahan serta kebencian. Gunakan kemampuanmu untuk menyelesaikan kesalahpahaman hari ini.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Orang Tua Wajib Tahu, Bayi Lahir di Surabaya Langsung Dapat 3 Dokumen Adminduk Gratis - Image
Surabaya Raya

Orang Tua Wajib Tahu, Bayi Lahir di Surabaya Langsung Dapat 3 Dokumen Adminduk Gratis

Selasa, 21 Juli 2026 | 06.55 WIB

5 Weton Ini Dipercaya Memiliki Bakat Mengajar Menurut Primbon Jawa, Apa Saja? - Image
Zodiak

5 Weton Ini Dipercaya Memiliki Bakat Mengajar Menurut Primbon Jawa, Apa Saja?

Selasa, 21 Juli 2026 | 06.45 WIB

10 Weton yang Dipercaya Membawa Keberuntungan dan Rezeki bagi Lingkungan Sekitar Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

10 Weton yang Dipercaya Membawa Keberuntungan dan Rezeki bagi Lingkungan Sekitar Menurut Primbon Jawa

Selasa, 21 Juli 2026 | 06.38 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore