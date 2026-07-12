Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 21 Juli 2026 | 08.45 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak capricorn perlu menjauhkan diri dari orang-orang yang membawa hal negatif ke dalam hidup. Namun, ini hanyalah sebuah fase yang akan segera berlalu. Sementara itu, cobalah untuk tetap termotivasi. 

Jangan biarkan pikiranmu mengembara dan mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Tetap teguh dan berkomitmen pada setiap momen, adalah cara capricorn lewati fase ini dan keluar lebih kuat dan lebih bijaksana di sisi lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 21 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu menghindari rasa iri yang dapat menciptakan jarak dengan pasangan. Terkait karir, ungkapkan pikiran dan gunakan ide-idemu yang inovatif saat mengerjakan proyek baru.

Sementara itu, cobalah mempelajari beberapa tips berharga untuk menjaga kebugaran fisik. Terkait keuangan, capricorn akan mengalami peningkatan prospek keuangan dan dipercayakan dengan tanggung jawab penting.

Cinta Capricorn

Cobalah untuk menghindari rasa iri dalam hubungan, karena hal itu dapat menciptakan jarak dengan pasangan. Jangan terlibat dalam rasa iri terhadap teman-teman pasangan, dan jangan memberi pasangan alasan untuk iri. 

Tidak ada tempat untuk rasa iri dalam hubungan romantis yang sehat. Lebih baik capricorn dan pasangan membicarakan semuanya secara jujur ​​dan terbuka.

Karir Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 09.45 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 09.35 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 09.25 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore