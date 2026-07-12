Ramalan Zodiak Capricorn 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak capricorn perlu menjauhkan diri dari orang-orang yang membawa hal negatif ke dalam hidup. Namun, ini hanyalah sebuah fase yang akan segera berlalu. Sementara itu, cobalah untuk tetap termotivasi.

Jangan biarkan pikiranmu mengembara dan mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Tetap teguh dan berkomitmen pada setiap momen, adalah cara capricorn lewati fase ini dan keluar lebih kuat dan lebih bijaksana di sisi lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 21 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu menghindari rasa iri yang dapat menciptakan jarak dengan pasangan. Terkait karir, ungkapkan pikiran dan gunakan ide-idemu yang inovatif saat mengerjakan proyek baru.

Sementara itu, cobalah mempelajari beberapa tips berharga untuk menjaga kebugaran fisik. Terkait keuangan, capricorn akan mengalami peningkatan prospek keuangan dan dipercayakan dengan tanggung jawab penting.

Cinta Capricorn

Cobalah untuk menghindari rasa iri dalam hubungan, karena hal itu dapat menciptakan jarak dengan pasangan. Jangan terlibat dalam rasa iri terhadap teman-teman pasangan, dan jangan memberi pasangan alasan untuk iri.

Tidak ada tempat untuk rasa iri dalam hubungan romantis yang sehat. Lebih baik capricorn dan pasangan membicarakan semuanya secara jujur ​​dan terbuka.