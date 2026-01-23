Ramalan Zodiak Sagitarius 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa perlu melindungi diri dari orang-orang yang membawa energi negatif ke dalam hidup.

Sagitarius mungkin tidak menyadarinya, tetapi energi negatif memengaruhi ketenangan pikiran dan menciptakan hambatan di tempat kerja. Manfaatkan kemauan dan kemandirianmu yang kuat untuk menjauhi energi tersebut.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Selasa, 21 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus tetap tenang dan tidak memulai pertengkaran yang akan membawa ketidakbahagiaan dengan pasangan. Terkait karir, aktivitas di bidang karir dan rumah tangga sagitarius akan berjalan dengan baik hari ini.

Sementara itu, masalah kesehatan yang muncul dapat diatasi jika sagitarius melakukan perubahan pada gaya hidup. Pada ranah keuangan, waspadalah saat mengambil keputusan bisnis karena ada kemungkinan mitra sagitarius sedang mencoba mengambil keuntungan yang tidak semestinya.

Cinta Sagitarius

Pertengkaran dan kesalahpahaman baru-baru ini dalam kehidupan percintaan, mungkin membuat sagitarius merasa sedikit sedih hari ini. Namun, singkirkan perasaan itu, karena periode ini bersifat sementara.

Tugas sagitarius adalah tetap tenang dan jangan memulai pertengkaran yang akan membawa ketidakbahagiaan. Ungkapkan perasaanmu dengan tenang dan jelas, dan pasangan akan mendengarkan.