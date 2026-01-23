Ramalan Zodiak Sagitarius 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Sagitarius. (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa perlu melindungi diri dari orang-orang yang membawa energi negatif ke dalam hidup.
Sagitarius mungkin tidak menyadarinya, tetapi energi negatif memengaruhi ketenangan pikiran dan menciptakan hambatan di tempat kerja. Manfaatkan kemauan dan kemandirianmu yang kuat untuk menjauhi energi tersebut.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Selasa, 21 Juli 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Baca Juga: Juara Piala Dunia 2026, Begini Kata Dani Olmo soal Gestur Pemain Argentina saat Spanyol Angkat Trofi
Zodiak sagitarius harus tetap tenang dan tidak memulai pertengkaran yang akan membawa ketidakbahagiaan dengan pasangan. Terkait karir, aktivitas di bidang karir dan rumah tangga sagitarius akan berjalan dengan baik hari ini.
Sementara itu, masalah kesehatan yang muncul dapat diatasi jika sagitarius melakukan perubahan pada gaya hidup. Pada ranah keuangan, waspadalah saat mengambil keputusan bisnis karena ada kemungkinan mitra sagitarius sedang mencoba mengambil keuntungan yang tidak semestinya.
Cinta Sagitarius
Pertengkaran dan kesalahpahaman baru-baru ini dalam kehidupan percintaan, mungkin membuat sagitarius merasa sedikit sedih hari ini. Namun, singkirkan perasaan itu, karena periode ini bersifat sementara.
Tugas sagitarius adalah tetap tenang dan jangan memulai pertengkaran yang akan membawa ketidakbahagiaan. Ungkapkan perasaanmu dengan tenang dan jelas, dan pasangan akan mendengarkan.
Karir Sagitarius
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026