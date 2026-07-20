3 Zodiak yang Sulit Jujur Soal Perasaan, Perlu Pasangan yang Super Inisiatif untuk Mulai Duluan

Ilustrasi mengungkapkan perasaan/Magnific
JawaPos.com-Beberapa zodiak terkenal karena keberaniannya dalam menaklukkan apapun.
Namun, ada juga zodiak yang merasa ragu untuk berinisiatif dan mengambil langkah pertama. Mereka takut terbuka dan berbicara soal perasaan.
Sementara itu, ketiga zodiak ini justru memilih untuk tetap single daripada jatuh terluka. Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (20/7) tiga zodiak berikut ini tidak mungkin pernah bisa menyatakan perasaan pada sosok yang dicintainya.
Cancer
Cancer cenderung pemalu untuk menyatakan perasaan. Meskipun mereka bisa jadi sosok yang hangat di sekeliling circlenya, mereka justru menjadi yang paling pendiam soal perasaan. Mereka berpikir bahwa crushnya akan menolak. Bagi cancer, memendam perasaan terasa lebih mudah daripada harus menghadapi penolakan.
Pisces
Pisces sangat memkirkan bagaimana penilaian orang terhadap dirinya. Mereka tidak ingin mempertaruhkan perasaannya demi luka. Pisces tidak pernah menjadi sosok yang berinisiatif mengambil langkah pertama. Mereka terlalu takut untuk terluka dan tidak ingin hubungannya menjadi canggung.
Taurus
Taurus sangat sulit keluar dari zona nyaman. Mereka tidak suka berada di dalam situasi yang terasa asing dan penuh tekanan. Jika orang lain yang mengambil langkah pertama, taurus mungkin akan menerimanya. Jika tidak, mereka kemungkinan hanya akan memandangi crushnya dari kejauhan dan mencintai mereka di dalam diam.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force