3 Zodiak yang Sulit Jujur Soal Perasaan, Perlu Pasangan yang Super Inisiatif untuk Mulai Duluan

JawaPos.com-Beberapa zodiak terkenal karena keberaniannya dalam menaklukkan apapun.

Namun, ada juga zodiak yang merasa ragu untuk berinisiatif dan mengambil langkah pertama. Mereka takut terbuka dan berbicara soal perasaan.

Sementara itu, ketiga zodiak ini justru memilih untuk tetap single daripada jatuh terluka. Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (20/7) tiga zodiak berikut ini tidak mungkin pernah bisa menyatakan perasaan pada sosok yang dicintainya.

Cancer

Cancer cenderung pemalu untuk menyatakan perasaan. Meskipun mereka bisa jadi sosok yang hangat di sekeliling circlenya, mereka justru menjadi yang paling pendiam soal perasaan. Mereka berpikir bahwa crushnya akan menolak. Bagi cancer, memendam perasaan terasa lebih mudah daripada harus menghadapi penolakan.

Pisces

Pisces sangat memkirkan bagaimana penilaian orang terhadap dirinya. Mereka tidak ingin mempertaruhkan perasaannya demi luka. Pisces tidak pernah menjadi sosok yang berinisiatif mengambil langkah pertama. Mereka terlalu takut untuk terluka dan tidak ingin hubungannya menjadi canggung.

Taurus