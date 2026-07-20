Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 21 Juli 2026 | 00.55 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa, 21 Juli 2026: Saatnya Melepaskan yang Tak Lagi Bermakna, Intuisi Membimbing ke Arah yang Cerah

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Hari Selasa, 21 Juli 2026 membawa energi pembaruan bagi pemilik zodiak Pisces. 

Setelah melewati berbagai dinamika dalam beberapa waktu terakhir, kini semesta seolah memberi ruang untuk bernapas lebih lega. 

Berdasarkan ramalan AstroTalk, hari ini menjadi saat yang tepat untuk mengungkapkan isi hati, mengeksplorasi ide-ide kreatif, dan berani meninggalkan orang maupun situasi yang tidak lagi memberikan dampak positif dalam hidup. 

Imajinasi Anda sedang berada pada titik terbaik, sehingga banyak inspirasi baru berpotensi bermunculan.

Pisces dikenal sebagai pribadi yang penuh empati, intuitif, dan memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitar. 

Namun, kepedulian yang besar terkadang membuat Anda sulit melepaskan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak sejalan dengan perjalanan hidup. 

Hari ini menjadi pengingat bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan memberi ruang bagi kesempatan yang lebih baik untuk datang.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak Pisces untuk Selasa, 21 Juli 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius Besok Selasa, 21 Juli 2026: Saatnya Percaya pada Diri Sendiri, Ide Besar Menanti untuk Diwujudkan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Selasa, 21 Juli 2026: Saatnya Percaya pada Diri Sendiri, Ide Besar Menanti untuk Diwujudkan

Selasa, 21 Juli 2026 | 00.50 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Selasa, 21 Juli 2026: Saatnya Menutup Keraguan Lama, Keteguhan Hati Membawa Anda Selangkah Lebih Dekat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Selasa, 21 Juli 2026: Saatnya Menutup Keraguan Lama, Keteguhan Hati Membawa Anda Selangkah Lebih Dekat

Selasa, 21 Juli 2026 | 00.45 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Selasa, 21 Juli 2026: Intuisi Menjadi Penuntun, Saat yang Tepat Mengubah Keraguan Menjadi Keberanian - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Selasa, 21 Juli 2026: Intuisi Menjadi Penuntun, Saat yang Tepat Mengubah Keraguan Menjadi Keberanian

Selasa, 21 Juli 2026 | 00.35 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore