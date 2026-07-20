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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 21 Juli 2026 | 00.25 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Selasa, 21 Juli 2026: Jangan Memendam Perasaan, Kejujuran pada Diri Sendiri Membawa Energi Baru

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.Com - Memasuki Selasa, 21 Juli 2026, pemilik zodiak Virgo didorong untuk lebih jujur terhadap apa yang sedang dirasakan. 

Selama ini Anda mungkin terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain hingga lupa memperhatikan kebutuhan emosional sendiri. 

Berdasarkan ramalan AstroTalk, hari ini menjadi waktu yang baik untuk melepaskan beban pikiran, menata kembali tujuan hidup, serta tidak ragu mengekspresikan emosi yang selama ini dipendam. 

Perubahan energi positif juga membuka peluang bagi Virgo untuk memulai sesuatu dengan perspektif yang lebih segar.

Virgo dikenal sebagai sosok yang teliti, pekerja keras, dan selalu ingin memberikan hasil terbaik. 

Namun, keinginan untuk tampil sempurna terkadang membuat Anda terlalu keras pada diri sendiri. Hari ini mengajarkan bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. 

Memberi ruang bagi diri untuk beristirahat dan menerima proses justru akan membuat langkah Anda terasa lebih ringan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak Virgo untuk Selasa, 21 Juli 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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