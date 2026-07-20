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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 20 Juli 2026 | 19.16 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 20 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang cukup menantang bagi Aquarius. Berbagai rencana mungkin tidak berjalan sesuai harapan karena munculnya kebingungan atau tekanan yang memengaruhi fokus Anda.

Meski situasinya belum sepenuhnya menguntungkan, Aquarius tetap dapat melewatinya dengan lebih baik jika mampu berpikir tenang dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran dan pengendalian diri menjadi kunci menghadapi hari ini.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Senin (20/7), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini belum mendukung perkembangan yang signifikan. Anda mungkin mengalami kebingungan mental yang membuat langkah-langkah yang diambil terasa kurang efektif. Kondisi ini dapat menghambat pencapaian tujuan jika tidak segera diatasi.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara berpotensi diwarnai perbedaan pendapat dengan pasangan. Kesalahpahaman kecil bisa berkembang menjadi perdebatan jika tidak disikapi dengan bijaksana.

Jagalah komunikasi tetap terbuka dan hindari berbicara dengan emosi. Sikap saling menghargai akan membantu menjaga keharmonisan hubungan.

Karier Aquarius

Pekerjaan hari ini terasa lebih berat dari biasanya. Tekanan yang tinggi dapat membuat Anda kesulitan menyelesaikan tugas tepat waktu, bahkan meningkatkan risiko melakukan kesalahan.

Editor: Bintang Pradewo
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