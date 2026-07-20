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Muhammad Rais Raya
Selasa, 21 Juli 2026 | 01.40 WIB

3 Zodiak yang Punya Kesempatan Beli Rumah Baru di Tahun 2026, Duitnya Lagi Banyak Banget

Zodiak yang diramalkan punya kesempatan membeli rumah baru di tahun 2026 berkat punya duit yang banyak. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan punya kesempatan membeli rumah baru di tahun 2026 berkat punya duit yang banyak. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam penerawangan astrolog, beberapa pihak dikatakan akan dilebihkan rezekinya di tahun kuda api ini.

Pada tahun 2026 ini, beberapa orang yang beruntung dimungkinkan punya banyak rezeki dari banyak jalan.

Keuangan yang baik pun membuat pihak-pihak terpilih ini jadi punya banyak kesempatan untuk memiliki sejumlah harta benda.

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut zodiak yang diramalkan punya kesempatan membeli rumah baru di tahun 2026 berkat punya duit yang banyak.

1. Zodiak Gemini

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak gemini diramalkan akan punya rezeki melimpah di tahun 2026.

Astrolog meyakini, keuangan mereka bahkan cukup untuk membeli sebuah rumah baru yang telah lama diimpikan.

Adapun mereka memperoleh banyak pemasukan lantaran pandai beradaptasi dalam berbagai keadaan dan kelompok.

Sehingga, dengan siapa pun mereka bekerja atau terlibat selalu bisa tampil apik dan bekerja dengan semaksimal mungkin.

2. Zodiak Cancer

Editor: Hanny Suwindari
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