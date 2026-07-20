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Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 17.00 WIB

Rezeki Datang Bertubi-tubi, 4 Zodiak Ini Diramal Makin Sejahtera

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ramalan astrologi memperkirakan ada empat zodiak yang akan memasuki fase lebih menjanjikan dalam waktu dekat, terutama terkait kondisi keuangan dan perjalanan karier. Periode ini diyakini membawa peluang baru yang dapat membantu meringankan berbagai tantangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Selain berpotensi memperoleh tambahan penghasilan, keempat zodiak tersebut juga disebut memiliki kesempatan untuk berkembang di dunia kerja. Peluang promosi, proyek baru, maupun sumber pemasukan tambahan diprediksi dapat menjadi jalan menuju kondisi finansial yang lebih stabil.

Mengutip ulasan dari SunSigns, berikut empat zodiak yang diprediksi berpeluang menikmati rezeki nomplok serta kehidupan yang lebih makmur menurut astrologi. Apakah zodiak Anda termasuk salah satunya?

1. Leo

Leo sering berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, dan kali ini tidak berbeda.

Dengan daya tarik alami dan keberanian, mereka menarik peluang berupa rezeki nomplok.

Ini bisa datang dari proyek kreatif, pertemuan kebetulan, atau sekadar hasil karisma dan kerja keras mereka.

Tujuan yang telah lama diinginkan, seperti usaha bisnis atau investasi mungkin mendatangkan uang tunai yang tak disangka-sangka.

2. Scorpio

Scorpio memiliki bakat untuk mengetahui di mana harus berinvestasi atau menyimpan uang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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