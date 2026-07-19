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Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 04.53 WIB

5 Shio yang Sering Salah Dinilai Orang, Padahal Kepribadiannya Tak Sesederhana Itu

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakteristik yang sering melekat di benak masyarakat. Misalnya, shio Macan dikenal berani, Kelinci identik dengan kelembutan, sementara Naga sering diasosiasikan dengan kekuatan dan wibawa.

Namun, tidak semua shio memperoleh penilaian yang tepat. Ada beberapa shio yang justru kerap menerima cap negatif, sehingga kepribadian mereka sering disalahpahami oleh orang di sekitarnya.

Akibatnya, mereka bisa dianggap keliru, diremehkan, bahkan menjadi sasaran penilaian yang tidak sesuai dengan sifat aslinya. Padahal, di balik kesan tersebut, setiap shio memiliki keunikan dan nilai lebih yang sering luput dari perhatian.

Mengacu pada ulasan Horoscope, berikut lima shio yang paling sering menimbulkan kesalahpahaman beserta sisi positif yang sebenarnya mereka miliki.

1. Kambing

Shio Kambing sering digambarkan sebagai pemalu, terlalu sensitif, atau pasif. 

Namun kenyataannya, mereka jauh lebih cerdas secara emosional dan berbakat daripada yang mungkin disadari.

Mereka berpikir sebelum bertindak dan merasakan segala sesuatunya secara mendalam.

Itu bukan berarti mereka tidak bisa mengatasi tekanan, namun memprosesnya secara berbeda.

2. Ular

Editor: Setyo Adi Nugroho
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