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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 20 Juli 2026 | 01.00 WIB

Siapa Paling Beruntung di Awal Pekan? Intip Ramalan Shio Besok Senin 20 Juli 2026: Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

Ilustrasi shio (freepik) - Image

Ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Senin, 20 Juli 2026, menjadi panduan menarik bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana energi astrologi Tiongkok memengaruhi perjalanan hari pertama di awal pekan. 

Bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi, hari Senin diprediksi membawa dinamika yang cukup positif, terutama dalam urusan pekerjaan, keuangan, hubungan asmara, hingga kesehatan.

Awal pekan sering kali menjadi momen untuk menyusun kembali prioritas dan mengejar target yang sempat tertunda. 

Energi pada hari ini mendorong setiap shio agar lebih berani mengambil inisiatif, memperkuat komunikasi, dan memanfaatkan setiap peluang yang muncul. 

Beberapa shio diprediksi memperoleh kabar baik terkait karier atau bisnis, sementara yang lain akan menemukan momentum untuk memperbaiki kondisi finansial serta mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat.

Meski ramalan shio bukanlah kepastian mengenai masa depan, banyak orang menjadikannya sebagai sumber motivasi untuk menjalani hari dengan lebih optimistis. 

Dengan sikap disiplin, kerja keras, dan kemampuan membaca peluang, awal pekan ini berpotensi menjadi titik awal menuju pencapaian yang lebih besar.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Senin, 20 Juli 2026, untuk pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Editor: Novia Tri Astuti
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