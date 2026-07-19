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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 19 Juli 2026 | 16.39 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 19 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)

JawaPos.com - Tingkat kecemasan zodiak aquarius kemungkinan akn tinggi. Pastikan untuk bersantai dengan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman yang terkasih. Pertahankan sikap yang baik dan bersabarlah, karena ini hanya momen ketidakpastian yang singkat. 

Hal ini akan berlalu dengan cepat, dan aquarius akan kembali bahagia. Hari ini, cobalah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mengenal dan menyayangimu dengan baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Minggu, 19 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu mengesampingkan ego untuk mengatasi ketegangan dalam hubungan asmara. Terkait karir, pertimbangkan semua pilihan karir dengan cermat dan nilai pro dan kontra dari segalanya.

Sementara itu, kebugaran dan kesehatan aquarius secara fisik maupun emosional membuat orang lain terkesan. Pada sisi keuangan, aquarius perlu melakukan upaya serius untuk mencapai ambisi finansial yang dimiliki.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius merasa tidak sejalan dengan pasangan, dan ini adalah situasi yang sama sekali tidak disukai. Untuk mengatasi hal ini, kesampingkan ego dan lakukan hal-hal bersama disukai berdua.

Aktivitas ini akan menciptakan ikatan yang langgeng dan kebaikan untuk berdua. Cobalah untuk menikmati hari ini bersama pasanganmu.

Karir Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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