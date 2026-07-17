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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 17 Juli 2026 | 22.04 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin perlu mencari jawaban atas pertanyaan yang telah lama mengganggu. Gunakan hari ini untuk menenangkan pikiran. 

Cobalah melakukan meditasi untuk membantu tetap tenang dan memusatkan pikiran. Hari ini adalah hari yang baik untuk mengambil keputusan yang tertunda, karena keputusan tersebut akan menguntungkan sagitarius.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 17 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius dan pasangan perlu melakukan hal-hal bersama untuk menciptakan ikatan yang langgeng. Terkait karir, jadilah produktif karena promosi mungkin akan terwujud atau sudah di depan mata.

Sementara itu, awasi dan pantau kondisi kesehatan orang yang dicintai meskipun sagitarius tidak perlu terlalu khawatir. Pada ranah keuangan, kondisi keuangan sagitarius mungkin tengah terbebani oleh pengeluaran terkait keluarga.

Cinta Sagitarius

Pengaruh planet-planet membuat sagitarius merasa sangat selaras dengan pasangan. Lakukan hal-hal bersama yang kalian berdua sukai, karena aktivitas ini akan menciptakan ikatan yang langgeng dan kebaikan. Nikmati hari ini bersama orang yang dicintai.

Karir Sagitarius

Hari ini, sagitarius akan produktif. Promosi mungkin akan terwujud atau sudah di depan mata. Selain itu, kerja keras sagitarius akan membuahkan hasil pada akhirnya. Secara keseluruhan, hari ini terlihat baik di bidang karir.

Kesehatan Sagitarius

Sagitarius mungkin merasa sedikit cemas tentang kesehatan orang yang dicintai. Jangan khawatir, karena mereka dalam keadaan sehat dan hanya perlu menghirup udara segar. Awasi dan pantau kondisi mereka, tetapi secara keseluruhan sagitarius tidak perlu khawatir.

Keuangan Sagitarius

Pengeluaran sagitarius besar, sehingga perlu menggunakan tabungan lebih dari sekali. Kondisi keuangan sagitarius mungkin terbebani oleh pengeluaran terkait keluarga. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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