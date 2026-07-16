4 Zodiak yang Dikenal Memiliki Kecerdasan Tinggi Namun Dinilai Kurang Produktif

Ilustrasi individu kurang produktif (Freepik)
JawaPos.com – Kecerdasan sering menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang pendidikan maupun dunia kerja. Kemampuan berpikir kritis dan menganalisis berbagai situasi membuat individu dengan tingkat kecerdasan tinggi umumnya lebih mudah mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana.
Meski demikian, tingkat kecerdasan yang tinggi tidak selalu sejalan dengan produktivitas. Sebagian orang justru memilih bertahan di zona nyaman dan kurang memaksimalkan potensinya, sehingga peluang untuk meraih kesuksesan menjadi terhambat oleh kebiasaan menunda atau bermalas-malasan.
Melansir dari laman Baseline berikut zodiak yang dikenal cerdas tapi malas untuk meraih kesuksesan, mulai dari suka menunda pekerjaan hingga sering bersantai.
1. Gemini
Gemini terkenal karena kecerdasannya yang tajam dan cepat tanggap. Mereka memiliki kemampuan alami untuk memahami konsep yang rumit, sehingga mereka pandai memecahkan masalah.
Otak mereka selalu dipenuhi ide dan mereka senang terlibat dalam percakapan intelektual. Namun, sifat malas yang mereka miliki sering kali mengalahkan mereka.
Meskipun dikaruniai kecerdasan mental yang hebat, Gemini terkenal suka menunda-nunda dan kurang menindaklanjuti. Mereka cenderung cepat kehilangan minat dan lebih suka mengambil jalan pintas daripada bekerja keras.
Bersantai tampaknya lebih menarik bagi seorang Gemini daripada bekerja keras hingga larut malam untuk meraih kesuksesan. Mereka lebih suka menggunakan kecerdasan mereka untuk kegiatan santai yang tidak membutuhkan terlalu banyak usaha.
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