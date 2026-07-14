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Novia Tri Astuti
Selasa, 14 Juli 2026 | 20.08 WIB

4 Zodiak yang Merasa Bersalah Saat Tidak Bekerja, Sulit Membiarkan Diri untuk Bersantai

:Ilustrasi seseorang yang sedang bekerja/Magnific - Image

:Ilustrasi seseorang yang sedang bekerja/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak sering memanjakan diri dengan liburan ataupun mengambil waktu untuk beristirahat.

Mereka tahu bagaimana tubuh dan pikiran membutuhkan relaksasi, sehingga tidak ragu untuk meluangkan waktu beristirahat.

Namun, ada juga zodiak yang justru merasa bersalah saat mereka bersantai. Mereka merasa bahwa dirinya tidak akan berguna jika tidak bekerja.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (14/7) berikut empat zodiak yang merasa bersalah saat tidak bekerja.

Capricorn sudah merasa tidak berguna. Padahal, nilai diri mereka tidak ditentukan oleh seberapa besar kontribusi pada orang lain. Menjadi pekerja keras untuk mengejar impian memang hal yang baik. Namun, jangan lupakan bahwa beristirahat juga memiliki nilai yang sama penting.

Virgo tidak ingin mengecewakan diri sendiri, sehingga terus bekerja tanpa henti. Anda juga berhak memulihkan energi. Tidak ada salahnya mengabaikan satu hari hanya untuk bersenang-senang  tanpa memikirkan daftar pekerjaan yang masih menumpuk. Awalnya, mungkin terasa canggung, tetapi anda bisa belajar menikmati waktu santai tanpa merasa bersalah.

Aries tidak ingin terlalu lama sendirian dengan pikirannya. Semangat anda dalam mengejar tujuan yang benar-benar anda cintai. Tidak masalah jika untuk sementara waktu anda tidak menyelesaikan apapun. Bukan berarti hari anda sia-sia. Nilai di dalam diri anda tidak bergantung pada berhasil tidaknya mencapai target.

Leo bekerja tanpa cukup tidur atau kerap mengabaikan kesehatannya. Setiap hari memiliki kondisi yang berbeda, sehingga kemampuan anda untuk bekerja juga akan berbeda. Jangan membenci diri anda hanya karena ada hari-hari dimana anda tidak mampu melakukan banyak hal. 

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Editor: Novia Tri Astuti
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