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Leni Setya Wati
Senin, 13 Juli 2026 | 16.38 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa, 14 Juli 2026: Karma Baik Membawa Keberuntungan, Saatnya Berani Mencoba Hal Baru

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Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com - Bagi pemilik zodiak Taurus yang lahir pada 20 April hingga 20 Mei, hari ini menjadi momen untuk lebih fokus pada diri sendiri dan tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain.

Jika tubuh mulai terasa lelah atau kurang berenergi, jangan ragu mengambil waktu untuk beristirahat agar kondisi fisik dan mental kembali prima.

Dalam berbagai aspek kehidupan, keberuntungan Taurus perlahan menguat berkat sikap positif dan karma baik yang telah dibangun selama ini.

Meski tantangan masih muncul, Anda tetap memiliki kendali untuk menentukan arah masa depan. Berikut ramalan lengkap Taurus dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Taurus

Urusan asmara menjadi salah satu perhatian utama Taurus hari ini. Bagi yang masih sendiri, muncul keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dan bermakna.

Jangan menutup diri jika ada kesempatan untuk mengenal seseorang yang memiliki visi dan nilai yang sama.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, meluangkan waktu berkualitas bersama akan membuat hubungan semakin harmonis.

Sementara itu, pasangan yang telah menikah berpeluang menikmati suasana penuh kasih sayang melalui komunikasi yang hangat dan saling mengungkapkan perasaan.

Editor: Hanny Suwindari
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