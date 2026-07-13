Ramalan Zodiak Leo 13 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Sisi romantis zodiak leo sedang melambung tinggi hari ini. Lawan jenis dan pasangan akana secara khusus tampak sangat menarik bagi leo.

Leo juga bisa melihat seorang teman dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Kehidupan sosial yang semakin sibuk di masa depan mungkin terjadi, jadi bersiaplah untuk mendengar desas-desus tentang acara sosial.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Senin, 13 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo akan menemukan pasangan yang tepat berkat kehadiran cinta pada saat ini. Terkait karir, lindungi semua pekerjaanmu dan waspadalah pada siapa pun yang berniat menyabotase karirmu.

Sementara itu, pikirkan cara-cara baru untuk berolahraga dan temukan pilihan yang menyenangkan. Terkait keuangan, pengeluaran yang meningkat tajam membuat penghasilan leo habis terkuras.

Cinta Leo