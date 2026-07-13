Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 13 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo akan menemukan harmoni yang sejati. Cobalah untuk menangani setiap hal dan bergerak maju dengan logika di balik tindakanmu. Jika merasa ini terlalu sulit, mintalah bantuan dari orang-orang yang dipercaya.

Jangan berkomitmen pada apa pun untuk sementara, karena ini dapat membuat segalanya lebih rumit. Jangan lupa bahwa hidup bukanlah hal yang mudah.

Terdapat indikasi bawa zodiak virgo akan mengalami penurunan kondisi kesehatan. Kondisi ini mungkin muncul terkait masalah kesehatan yang berkepanjangan yang mengganggu virgo.

Cobalah berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis profesional, karena pengobatan yang dilakukan sendiri mungkin tidak akan berhasil. Lakukan konsultasi meskipun biayanya sedikit lebih mahal. Virgo pasti akan merasa lebih baik menjelang akhir hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Senin, 13 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo akan menemukan pasangan yang tepat berkat kehadiran cinta pada saat ini. Terkait karir, lindungi semua pekerjaanmu dan waspadalah pada siapa pun yang berniat menyabotase karirmu.