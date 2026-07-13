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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 13 Juli 2026 | 15.17 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 13 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com – Berdasarkan kondisi saat ini, kerja keras yang telah zodiak taurus lakukan di masa lalu akhirnya membuahkan hasil. Ini akan membuat taurus sangat bahagia, tetapi jangan sampai terbawa suasana hingga menghabiskan uang secara berlebihan.

Manjakan diri sedikit dengan merayakannya bersama teman, jika memungkinkan. Berhati-hatilah untuk tetap bijaksana dan jangan sampai taurus membeli sesuatu untuj perayaan terlalu banyak.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 13 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Upaya zodiak taurus sebagai orang tua yang mencari pasangan untuk anak, akhirnya berhasil. Terkait karir, tahan diri untuk sementara waktu saat ada beberapa orang yang tidak bisa menjaga ketenangan di tempat kerja.

Sementara itu, taurus membutuhkan olahraga setelah sekian lama sudah tidak aktif secara fisik. Terkait keuangan, luangkan waktu untuk melakukan perencanaan keuangan dengan mencatat setiap pengeluaran yang ada.

Cinta Taurus 

Jika taurus adalah orang tua yang sedang mencari calon pasangan untuk anak, upaya ini akhirnya akan berhasil. Sebagai orang tua, tentu saja taurus akan sulit dipuaskan. Tetapi hari ini, taurus akhirnya menemukan seseorang yang tampaknya cocok.

Editor: Novia Tri Astuti
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