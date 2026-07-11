Menurut Astrologi, Inilah Cara Alam Semesta Menyampaikan Pesan Berdasarkan Zodiak Anda

JawaPos.com - Banyak orang percaya bahwa pesan dari alam semesta dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari intuisi yang kuat, angka-angka yang sering muncul, hingga berbagai kebetulan yang terasa bermakna.

Dalam astrologi, setiap zodiak diyakini memiliki cara yang berbeda dalam menerima isyarat atau petunjuk tersebut. Karakter dan energi masing-masing zodiak disebut memengaruhi bagaimana seseorang menangkap serta memahami pesan yang datang dalam kehidupannya.

Mengutip Collective, berikut penjelasan mengenai cara alam semesta dipercaya berkomunikasi dengan setiap zodiak. Apakah cara yang paling sering Anda alami sesuai dengan zodiak Anda?

1. Aries

Alam semesta mengirimkan panggilan bangun kepada Aries melalui naluri yang tak tertahankan untuk bertindak dan gelombang adrenalin sebelum mengambil keputusan besar.

2. Taurus

Bagi Taurus, alam semesta menggunakan pola.

Ketika masalah, mimpi, atau bahkan orang yang sama terus muncul, itu adalah dorongan kosmik untuk berhenti sejenak, memperhatikan, dan merenung.

3. Gemini