5 Shio yang Diyakini Paling Mudah Mendatangkan Rezeki, Apakah Shio Anda Termasuk?

JawaPos.com - Setiap orang memiliki jalan yang berbeda dalam memperoleh rezeki. Ada yang meraihnya melalui kerja keras, kemampuan membaca peluang, maupun keputusan yang tepat. Dalam sejumlah kepercayaan, doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan juga diyakini menjadi salah satu faktor yang membuka pintu keberkahan.

Menurut astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki energi positif yang membuat mereka lebih mudah menarik peluang, keberuntungan, dan kelimpahan dalam hidup. Mereka disebut memiliki harapan yang kerap berbuah hasil serta kesempatan rezeki yang datang dari berbagai arah.

Mengutip Naurakom, berikut lima shio yang diyakini memiliki doa yang mudah terkabul dan berpeluang menikmati rezeki yang terus mengalir. Apakah shio Anda termasuk di antaranya?

1. Kambing

Shio Kambing dikenal sebagai jiwa lembut yang suka menolong. Ketulusannya sering disalahpahami sebagai kelemahan.

Tapi sesungguhnya langit mencatat setiap ketulusan hati yang disembunyikan. Saat berdoa, mereka memikirkan keluarga, sahabat, bahkan orang yang pernah menyakitinya.

Dan itulah yang membuat rezekinya mengalir tanpa henti. Apa yang ia butuhkan datang bahkan sebelum ia memintanya.

2. Ayam

Shio Ayam dikenal tekun dan ulet. Ia mungkin tidak banyak bicara, tapi doanya konsisten.