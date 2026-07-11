Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 02.23 WIB

5 Shio yang Diyakini Paling Mudah Mendatangkan Rezeki, Apakah Shio Anda Termasuk?

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki jalan yang berbeda dalam memperoleh rezeki. Ada yang meraihnya melalui kerja keras, kemampuan membaca peluang, maupun keputusan yang tepat. Dalam sejumlah kepercayaan, doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan juga diyakini menjadi salah satu faktor yang membuka pintu keberkahan.

Menurut astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki energi positif yang membuat mereka lebih mudah menarik peluang, keberuntungan, dan kelimpahan dalam hidup. Mereka disebut memiliki harapan yang kerap berbuah hasil serta kesempatan rezeki yang datang dari berbagai arah.

Mengutip Naurakom, berikut lima shio yang diyakini memiliki doa yang mudah terkabul dan berpeluang menikmati rezeki yang terus mengalir. Apakah shio Anda termasuk di antaranya?

1. Kambing

Shio Kambing dikenal sebagai jiwa lembut yang suka menolong. Ketulusannya sering disalahpahami sebagai kelemahan.

Tapi sesungguhnya langit mencatat setiap ketulusan hati yang disembunyikan. Saat berdoa, mereka memikirkan keluarga, sahabat, bahkan orang yang pernah menyakitinya.

Dan itulah yang membuat rezekinya mengalir tanpa henti. Apa yang ia butuhkan datang bahkan sebelum ia memintanya. 

2. Ayam

Shio Ayam dikenal tekun dan ulet. Ia mungkin tidak banyak bicara, tapi doanya konsisten. 

Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk bersyukur dan memohon petunjuk.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Rezeki Datang Saat Harapan Hampir Padam, 4 Shio yang Diprediksi Lunas Utang pada Juli 2026 - Image
Zodiak

Rezeki Datang Saat Harapan Hampir Padam, 4 Shio yang Diprediksi Lunas Utang pada Juli 2026

Minggu, 12 Juli 2026 | 02.37 WIB

5 Shio Diprediksi Akan Menyambut Rezeki Besar, Berpeluang Meraih Kesuksesan dan Kemapanan - Image
Zodiak

5 Shio Diprediksi Akan Menyambut Rezeki Besar, Berpeluang Meraih Kesuksesan dan Kemapanan

Minggu, 12 Juli 2026 | 02.25 WIB

8 Weton yang Diprediksi Memasuki Periode Emas Rezeki pada Usia 50 hingga 70 Tahun Menurut Primbon Jawa dan Pal Srigati - Image
Zodiak

8 Weton yang Diprediksi Memasuki Periode Emas Rezeki pada Usia 50 hingga 70 Tahun Menurut Primbon Jawa dan Pal Srigati

Minggu, 12 Juli 2026 | 01.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore