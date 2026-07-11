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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 11 Juli 2026 | 12.54 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin sedikit kewalahan dengan energi hari ini. Cobalah untuk tidak kehilangan keseimbangan saat orang lain menjadi lebih kasar dari biasanya.

Gunakan ini sebagai waktu untuk melepaskan beban. Biarkan orang lain mengungkapkan kebenaran yang pahit, sehingga taurus memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran sendiri. Selain itu, peristiwa tak terduga kemungkinan akan terjadi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu menikmati kehangatan kasih sayang orang-orang di sekitar, termasuk dari pasangan dan keluarga. Terkait karir, lanjutkan proyekmu sesuai rencana karena rekan kerja berada di pihak taurus hari ini.

Sementara itu, jangan mengabaikan infeksi telinga, karena kondisinya bisa menjadi serius. Terkait keuangan, kabar dan keuntungan yang telah ditunggu-tunggu dari investasi di luar negeri akan segera datang.

Cinta Taurus 

Hari ini, nikmati kehangatan kasih sayang orang-orang di sekitar, termasuk pasangan dan keluarga. Kebersamaan yang taurus bagi hari ini, akan membawa kebahagiaan yang luar biasa semua pihak. Bersenang-senanglah, kenang masa lalu, dan pikirkan masa depan. Nikmati semua yang ditawarkan hari ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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