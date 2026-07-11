Ramalan Zodiak Scorpio 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini bisa menjadi hari yang luar biasa bagi zodiak Scorpio. Sumber kegembiraan dan kesenangan Scorpio adalah orang-orang terdekat.
Jika mereka mengganggu atau Scorpio memiliki perselisihan dengan mereka, keadaan akan membaik. Selain itu, Scorpio akan mendapatkan peningkatan gaji di tempat kerja atau memperoleh warisan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Sabtu, 11 Juli 2026.
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Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio akan tertarik kepada seseorang, jadi jangan malu untuk mengungkapkan ketertarikanmu kepadanya. Terkait karir, tahan emosi dan jagalah ucapanmu saat terjadi perbedaan pendapat dengan kolega senior.
Sementara itu, mulailah berlahraga untuk meningkatkan energi dan membuat Scorpio merasa antusias kembali. Pada ranah keuangan, Scorpio akan mendapatkan keuntungan bisnis saat berinteraksi atau bergantung pada pasar luar negeri.
Cinta Scorpio
Scorpio akan mendapatkan teman baru, dan prospek percintaan sangat cerah. Jangan hanya berdiam diri di rumah, pergilah keluar bersama teman-teman dan bersosialisasi.
Scorpio mungkin akan terkejut saat bertemu dengan beberapa orang baru yang menarik. Setidaknya, salah satu dari mereka akan menarik perhatian Scorpio. Jangan malu untuk mengungkapkan ketertarikanmu.
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