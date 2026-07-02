Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 2 Juli 2026 | 20.20 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Jumat, 3 Juli 2026: Karier Bersinar, Cinta Perlu Intuisi, dan Keuangan Terus Bertumbuh

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.Com - Pemilik zodiak Leo diprediksi akan menghadapi hari yang dipenuhi berbagai dinamika emosi.

Perasaan yang naik turun mungkin membuat Anda lebih sensitif dari biasanya. Karena itu, jangan memendam semua beban sendirian. Menyalurkan emosi dengan cara yang sehat akan membantu Anda menjaga keseimbangan pikiran.

Di balik tekanan pekerjaan dan urusan finansial, sebenarnya ada perkembangan positif yang mulai terlihat. Kesempatan baru dalam karier dapat menjadi titik balik yang meningkatkan semangat dan rasa percaya diri.

Sementara itu, upaya yang selama ini Anda lakukan untuk menerapkan gaya hidup sehat juga mulai menunjukkan hasil, meski belum terlihat secara instan.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap zodiak Leo pada hari Jumat, 3 Juli 2026.

Asmara Leo

Dalam urusan cinta, Leo disarankan untuk tidak mudah terbawa suasana atau terpesona oleh seseorang yang berusaha menarik perhatian. Dengarkan intuisi sebelum memutuskan membuka hati kepada orang baru.

Bagi Leo yang masih lajang, jangan terburu-buru menjalin hubungan hanya karena rasa penasaran. Pastikan Anda benar-benar mengenal karakter calon pasangan.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Cancer Besok Jumat, 3 Juli 2026: Cinta Semakin Hangat, Karier Berjalan Tenang, Peluang Baru Bermunculan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Jumat, 3 Juli 2026: Cinta Semakin Hangat, Karier Berjalan Tenang, Peluang Baru Bermunculan

Kamis, 2 Juli 2026 | 20.15 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 3 Juli 2026: Peluang Baru Terbuka, Karier Penuh Ide Cemerlang, Asmara Semakin Menarik - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 3 Juli 2026: Peluang Baru Terbuka, Karier Penuh Ide Cemerlang, Asmara Semakin Menarik

Kamis, 2 Juli 2026 | 20.10 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat, 3 Juli 2026: Peluang Investasi Menjanjikan, Karier Makin Berkembang, Asmara Perlu Komunikasi - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat, 3 Juli 2026: Peluang Investasi Menjanjikan, Karier Makin Berkembang, Asmara Perlu Komunikasi

Kamis, 2 Juli 2026 | 20.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

3

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

4

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot

8

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!

9

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore