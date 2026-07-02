Ramalan Zodiak Aries 2 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak aries seperti bermain di kandang sendiri. Aries memiliki penggemar yang mendukung dan mengenal wilayah ini. Manfaatkan hal-hal kecil yang menguntungkan.

Ada kekuatan dramatis yang bekerja, tetapi sangat kuat selama aries dapat mempertahankan kendali. Tetaplah fokus pada tujuan karena kebahagiaan sejati yang akan diraih sudah dekat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Kamis, 2 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Jangan terlalu bersedih saat zodiak aries baru saja bertengkar dengan pasangan, karena situasi ini akan segera berlalu. Terkait karir, aries sangat senang menerima pengakuan dari rekan kerja dan atasan pada hari ini.

Sementara itu, waspadalah terhadap kecelakaan selama aries melakukan perjalanan hari ini.

Terkait keuangan, tantangan di tempat kerja akan merangsang serta mendorong aries untuk mengajukan proposal yang akan membawa pengakuan.

Cinta Aries

Hari ini, aries merasa sedikit sedih tentang kehidupan percintaan karena baru saja bertengkar dengan pasangan. Jangan khawatir karena hal ini tidak akan meninggalkan luka dalam hubunganmu. Meskipun mungkin merasa kesepian untuk sementara waktu, hubungan aries akan kembali normal.