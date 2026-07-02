Ramalan Zodiak Gemini 2 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Ini adalah hari yang luar biasa untuk zodiak gemini, jadi nikmatilah. Ego gemini kuat, dan hal-hal indah mengalir ke arahmu secara umum. Gemini akan menikmati suasana hati yang baik yang akan menarik orang dan situasi yang menguntungkan.

Hampir tidak ada batasan untuk kemeriahan hari ini. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terlalu sombong. Banggalah, tetapi jangan menjadi orang yang menjengkelkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 2 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini sebaiknya diam jika tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan, agar tidak melukai pasangan. Terkait karir, bekerjalah dengan tekun untuk mencapai tujuan dengan sikap positif.

Sementara itu, berhati-hatilah karena gemini cenderung mengalami kecelakaan saat ini. Terkait keuangan, gemini perlu mengiklankan perusahaan dan layanan untuk menambah kesuksesan finansial.

Cinta Gemini

Kesabaran adalah kunci utama dalam dunia percintaan. Emosi gemini mudah tersulut dan cenderung mengatakan hal-hal yang mungkin akan disesali di kemudian hari.

Suasana hati yang buruk tidak akan bertahan lama, tetapi dampak dari kata-kata kasar pasti akan bertahan lama. Jika tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan, jangan katakan apa pun.