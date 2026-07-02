Ramalan Zodiak Virgo 2 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Energi hari ini tidak menentu dan zodiak virgo cenderung melompat-lompat kesana kemari. Jangan khawatir untuk mencoba memantapkan rencana apa pun saat ini. Virgo mungkin merasa seperti sedang mencoba menangkap ikan licin dengan mentega di tangan.

Jika demikian, maka jangan khawatir. Biarkan ikan itu berenang pergi untuk sementara dan rilekslah. Virgo selalu bisa menangkap ikan lain nanti jika perlu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 2 Juli 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo akan pulih dengan cepat dan segera menemukan cinta kembali setelah baru-baru ini mengalami putus cinta. Mengenai karir, berusahalah semaksimal mungkin agar virgo tidak akan menyesalinya nanti.

Sementara itu, berhati-hatilah saat berada di jalan dengan tidak mengemudi secara ugal-ugalan. Terkait keuangan, gunakan keterampilan berkomunikasimu untuk mendapatkan kesepakatan bisnis yang bergengsi.

Cinta Virgo

Hari ini mungkin akan membuat virgo sedikit kecewa atau terluka, karena ada indikasi bahwa perpisahan mungkin terjadi dalam hubungan saat ini.

Jangan biarkan hal ini membuat virgo terlalu sedih, karena virgo akan dapat pulih dengan cepat dan akan segera menemukan cinta kembali.