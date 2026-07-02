Ramalan Zodiak Libra 2 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Semua tujuan dan usaha zodiak libra akan mulai membuahkan hasil sekarang. Baik secara emosional maupun fisik, libra berada dalam kondisi terbaik. Sikap optimis libra akan memikat semua orang di sekitar, baik di rumah maupun di tempat kerja.

Kinerja libra akan meroket, sehingga libra akan mendapatkan banyak rasa hormat. Secara keseluruhan, ini akan menjadi hari yang penuh peluang dan energi positif. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat status sosial dan profesionalmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Kamis, 2 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus berpikir sebelum terburu-buru menjalin hubungan baru dan meluangkan waktu untuk memulihkan diri sekarang.

Terkait karir, langkah dalam meraih tujuan akan membawa libra menuju kesuksesan dan kepuasan karir.

Sementara itu, jangan mendekati perairan dalam untuk menghindari cedera dan kecelakaan di sekitar air. Terkait keuangan, kemampuan libra dalam beradaptasi akan membantu mencapai target yang diinginkan.

Cinta Libra

Jika baru saja berpisah dengan pasangan dan merasa kesepian, libra harus berpikir dua kali sebelum terburu-buru menjalin hubungan baru.