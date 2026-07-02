Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 2 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin tetbangun dengan perasaan sangat gembira dan penuh harapan tentang masa depan. Optimisme ini akan memengaruhi kehidupan profesional, percintaan, dan keluarga.

Selain itu, suasana hati sagitarius yang bahagia dan menular akan memungkinkan untuk membayangkan masa depan secara positif. Gunakan perspektif optimis ini untuk menyemangati orang-orang di sekitar.

Biarkan keluarga dan teman-teman merasakan kegembiraan yang sama. Jadi, jangan ragu untuk mengajak teman dan keluargamu berlibur. Pancarkan optimisme yang menyenangkan yang sama kemana pun dan kepada siapa pun.

Hubungan zodiak capricorn dengan orang terkasih mungkin tidak begitu hangat saat ini. Meskipun ingin menyelesaikan situasi ini segera, keadaan mungkin tidak berjalan seperti yang diinginkan.

Mungkin, orang terkasih membutuhkan ruang dan pengertian. Beri dia cukup waktu, tetapi cobalah untuk tetap menjaga komunikasi. Gunakan taktik dan diplomasi yang baik saat menangani situasi ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 2 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Sebaiknya zodiak sagitarius tidak terlibat dalam hubungan yang tidak baik dan membawa sakit hati. Terkait karir, sagitarius akan merasakan manfaat dari pertumbuhan saat ini dan mengasah kemampuan pada beberapa proyek yang menarik.

Sementara itu, berhati-hatilah saat menggunakan peralatan listrik dan menangani api agar terhindar dari bahaya. Pada ranah keuangan, sagitarius akan mendapatkan imbalan berupa promosi dan diberi tanggung jawab tambahan di tempat kerja.