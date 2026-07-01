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Leni Setya Wati
Rabu, 1 Juli 2026 | 19.30 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis, 2 Juli 2026: Keuangan Beruntung, Karier Penuh Tantangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.Com - Pemilik zodiak Capricorn diprediksi menghadapi hari yang penuh dinamika. Tantangan dalam pekerjaan maupun hubungan pribadi mungkin menguji kesabaran Anda.

Namun, di balik berbagai hambatan tersebut, peluang finansial justru menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan.

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat hubungan dengan keluarga dan sahabat. Dukungan dari orang-orang terdekat akan membantu Anda menghadapi berbagai situasi dengan lebih tenang.

Berikut ramalan zodiak Capricorn secara lebih lengkap meliputi cinta, karier, keuangan, kesehatan, dan perjalanan seperti dilansir dari Astrotalk.

Asmara Capricorn

Bagi Capricorn yang masih lajang, hari ini diprediksi berlangsung menyenangkan. Anda lebih mudah menikmati waktu bersama teman maupun orang baru yang hadir dalam kehidupan Anda.

Sebaliknya, Capricorn yang telah menikah atau menjalin hubungan serius mungkin menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan.

Percakapan penting atau diskusi yang cukup serius bisa terjadi. Cobalah mendengarkan sudut pandang pasangan dan hindari mengambil keputusan saat emosi sedang memuncak agar hubungan tetap harmonis.

Editor: Novia Tri Astuti
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