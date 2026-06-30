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Rabbany Wanadriani
Rabu, 1 Juli 2026 | 06.05 WIB

Keberkahan dalam Rumah Tangga, 4 Zodiak Pria Ini Sering Datangkan Keberuntungan untuk Istrinya

Ilustrasi zodiak dengan keberuntungan besar (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak dengan keberuntungan besar (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi, sebagian pria dari zodiak tertentu dipercaya memiliki peran membawa keberuntungan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi pasangan hidupnya.

Mereka dikenal memiliki karakter yang mampu memberikan cinta, stabilitas, serta dukungan dalam membangun kehidupan pernikahan yang lebih baik.

Kehadiran mereka diyakini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasangan, baik dari segi emosional, spiritual, maupun finansial.

Berdasarkan ulasan yang dikutip dari Astrotalk, terdapat empat zodiak pria yang disebut sebagai pembawa keberuntungan bagi istrinya.

1. Aries

Pria Aries pelopor zodiak yang berapi-api. Sifat energik dan penuh gairah membawa percikan dinamis ke dalam hubungan mereka.

Sang istri akan merasa diberkati dengan pasangan yang tidak takut mengambil risiko untuk impian bersama.

Jika mencari kehidupan yang penuh kegembiraan dan pertumbuhan yang konstan, suami Aries mungkin cocok untuk Anda.

2. Libra

Pria Libra bersifat menarik, diplomatis, dan romantis, yang menghasilkan pernikahan bahagia dan penuh cinta.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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