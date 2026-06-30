Ramalan Cinta 12 Zodiak Sepanjang Juli 2026: Cek Zodiak yang Bakal Jadi Magnet Cinta Musim Ini 

JawaPos.com - Memasuki bulan Juli 2026, pergerakan roda kosmik membawa angin segar bagi kehidupan romansa seluruh tanda zodiak. Sembilan hari pertama bulan ini akan dibuka dengan fenomena langka, di mana planet Jupiter dan Venus bergerak beriringan melintasi konstelasi Leo.

Transit astrologi yang sangat menguntungkan ini diprediksi memicu letupan romansa baru, gairah yang membara, hingga potensi kuat bertemunya belahan jiwa. Perubahan energi mulai bergeser pada 9 Juli ketika Venus memasuki Virgo, mengubah cara kita mengekspresikan cinta menjadi lebih praktis dan membumi.

Alih-alih makan malam mewah, kasih sayang akan terwujud nyata lewat tindakan kecil yang suportif. Ditambah dengan dinamika komunikasi dari Mars di Gemini, kedalaman emosi Matahari di Cancer, serta fase Merkurius retrograde hingga 23 Juli, bulan ini menjadi momen evaluasi besar-besaran untuk menyaring hubungan yang sehat dari jeratan hubungan toksik.

Dikutip dari Your Tango, berikut adalah ramalan cinta bulanan terlengkap untuk 12 zodiak sepanjang Juli 2026:

Aries (21 Maret - 19 April) Juli menjadi titik balik krusial bagi asmara Anda seiring masuknya Jupiter dan Venus ke rumah kelima yang mengatur cinta. Sembilan hari pertama akan terasa magis, disusul pergerakan Matahari per 22 Juli yang akan menaruh lampu sorot penuh pada daya tarik Anda.

Jika melajang, peluang bertemu orang baru terbuka lebar sebelum akhir bulan, sementara bagi yang berpasangan, hubungan siap naik kelas. Namun, waspadai efek Merkurius retrograde di rumah keempat yang memicu gejolak emosional terkait beban masa lalu atau urusan keluarga.

Selesaikan konflik lama tersebut agar Anda bisa melangkah tanpa beban.