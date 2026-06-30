Tren Personality Hire Meningkat, Zodiak Gemini Jadi Paling Dicari Perusahaan

JawaPos.com - Pengalaman kerja dan latar belakang akademis yang mentereng memang menjadi modal penting untuk membangun karier yang sukses. Namun di era modern, kecocokan terhadap budaya perusahaan jauh lebih krusial, hingga memicu lahirnya fenomena baru yang dikenal sebagai personality hire atau perekrutan karyawan berdasarkan karakter dan kepribadian positif.

Meskipun terkadang tidak memiliki portofolio terkuat di bidangnya, para pekerja yang direkrut karena faktor kepribadian ini terbukti membawa aura positif, sangat pandai bergaul, serta mahir membangun jejaring profesional. Menurut pelatih karier terkemuka, Grace McCarrick, terdapat satu zodiak tertentu yang menempati urutan teratas sebagai sosok paling ideal dalam tren perekrutan berbasis kepribadian ini.

Zodiak tersebut adalah Gemini. Dikutip dari Your Tango, karakter asli Gemini yang adaptif dan komunikatif dinilai paling mampu mencairkan suasana kaku di lingkungan korporat sekaligus mengelola dinamika tim dengan sangat apik.

Magnet Sosial di Lingkungan Korporat Grace McCarrick menjelaskan, Gemini dipandang sebagai pusat dari segala informasi dan jaringan di dalam kehidupan korporat. Kemampuan mereka untuk mengenal hampir semua orang di kantor menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan.

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"Tanda ini dianggap dalam kehidupan korporat sebagai pusat dari segalanya. Mereka mengetahui semua informasi. Mereka mengenal semua orang," ungkap Grace McCarrick. Ia menambahkan bahwa Gemini memiliki cara yang sangat canggih dan berbeda dalam menangani berbagai tantangan kerja.

Kelebihan utama mereka terletak pada bakat menghubungkan banyak orang, mengumpulkan data, serta menyampaikan informasi secara simultan. McCarrick bahkan menegaskan bahwa kaum Gemini memiliki kemampuan unik untuk menghubungkan berbagai kemungkinan kerja yang tidak terbatas.

Kemampuan Komunikasi yang Sulit Tertandingi Jika ada satu hal yang menjadi kekuatan terbesar seorang Gemini, hal itu adalah kecintaan mereka untuk berinteraksi dan berbicara. Gemini terlahir sebagai makhluk sosial yang lebih menyukai momen-momen bertukar ide di ruang santai kantor daripada sekadar duduk diam di balik meja kerja seharian.

Keterampilan sosial yang tinggi inilah yang membantu mereka terhubung secara mendalam dengan rekan kerja dari berbagai divisi. Melalui obrolan yang mengalir, mereka mampu membentuk dinamika saling percaya, yang pada akhirnya membangun fondasi kerja kolaboratif yang sangat solid bagi performa perusahaan.