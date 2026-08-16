6 Cara Meningkatkan Hubungan Anda dengan Olahraga Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang meningkatkan hubungan dengan olahraga. (magnific)

JawaPos.com - Banyak orang menganggap olahraga semata-mata sebagai aktivitas untuk menurunkan berat badan, membentuk tubuh, atau meningkatkan kebugaran. Padahal, hubungan seseorang dengan olahraga jauh lebih kompleks. Ada aspek psikologis yang menentukan apakah olahraga terasa menyenangkan, menjadi kebiasaan yang bertahan lama, atau justru terasa seperti kewajiban yang ingin dihindari.



Seseorang bisa saja mengetahui bahwa olahraga baik bagi kesehatan, tetapi tetap sulit melakukannya secara konsisten. Masalahnya tidak selalu terletak pada kurangnya disiplin. Cara kita memandang olahraga, menetapkan tujuan, merespons kegagalan, hingga memilih jenis aktivitas yang sesuai dengan diri sendiri juga berperan besar.



Dalam psikologi, perilaku yang ingin dipertahankan dalam jangka panjang biasanya lebih mudah terbentuk ketika seseorang memiliki motivasi yang tepat, merasa memiliki kendali, memperoleh pengalaman positif, dan mampu membangun kebiasaan secara realistis.



Karena itu, jika Anda ingin memiliki hubungan yang lebih sehat dengan olahraga, fokusnya tidak harus selalu pada seberapa keras Anda berlatih. Fokus yang tidak kalah penting adalah bagaimana Anda berpikir dan merasa terhadap olahraga.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (16/8), terdapat enam cara yang dapat membantu meningkatkan hubungan Anda dengan olahraga berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Ubah Cara Pandang: Olahraga Bukan Hukuman



Salah satu hubungan yang kurang sehat dengan olahraga muncul ketika aktivitas fisik dianggap sebagai bentuk hukuman.



Misalnya, seseorang berpikir, "Saya makan terlalu banyak, jadi besok harus olahraga lebih keras." Atau, "Saya tidak boleh melewatkan latihan karena saya malas." Pola pikir seperti ini dapat membuat olahraga terasa seperti kewajiban yang harus dibayar setelah melakukan sesuatu yang dianggap salah.



Dalam jangka panjang, pendekatan tersebut dapat membuat hubungan dengan olahraga menjadi penuh tekanan.



Cobalah mengubah perspektif. Alih-alih melihat olahraga sebagai hukuman karena makan, tidak aktif, atau merasa tidak puas dengan tubuh, anggap olahraga sebagai bentuk perawatan terhadap diri sendiri.



Anda dapat mengatakan kepada diri sendiri:



"Saya berolahraga karena tubuh saya layak dirawat."



Perubahan kecil dalam cara berpikir ini dapat menggeser fokus dari rasa bersalah menjadi penghargaan terhadap tubuh.



Olahraga juga tidak harus selalu berarti latihan berat. Berjalan kaki, bersepeda santai, berenang, menari, bermain olahraga bersama teman, atau melakukan peregangan juga dapat menjadi bentuk aktivitas fisik.



Tujuannya adalah menciptakan asosiasi yang lebih positif. Ketika olahraga tidak lagi identik dengan hukuman, kemungkinan Anda menikmatinya dan mempertahankan kebiasaan tersebut dapat meningkat.



Mengapa cara pandang ini penting?



Motivasi yang sepenuhnya didorong oleh rasa takut, rasa bersalah, atau tekanan eksternal biasanya lebih sulit dipertahankan dibandingkan motivasi yang terasa selaras dengan nilai dan kebutuhan pribadi.



Karena itu, jangan hanya bertanya, "Berapa banyak kalori yang saya bakar?"



Cobalah bertanya:



"Apa yang olahraga berikan kepada saya hari ini?"



Jawabannya bisa berupa tubuh yang lebih bugar, suasana hati yang lebih baik, tidur yang lebih nyaman, kesempatan bersosialisasi, atau sekadar waktu untuk melepaskan stres.



2. Fokus pada Proses, Bukan Hanya Hasil



Banyak orang kehilangan motivasi karena terlalu berfokus pada hasil.



Mereka ingin berat badan turun dalam waktu tertentu, ingin berlari dengan kecepatan tertentu, atau ingin memiliki bentuk tubuh tertentu. Ketika hasil tersebut tidak segera terlihat, mereka merasa gagal.



Masalahnya, banyak hasil olahraga membutuhkan waktu. Perubahan kebugaran dan komposisi tubuh tidak selalu terlihat dari hari ke hari. Jika motivasi hanya bergantung pada hasil, perjalanan menuju tujuan dapat terasa sangat panjang.



Psikologi motivasi menunjukkan pentingnya membangun tujuan yang lebih dekat dan dapat dikendalikan.



Daripada hanya menetapkan:



"Saya ingin turun 10 kilogram."



Anda dapat menambahkan tujuan proses seperti:



"Saya akan berjalan atau berolahraga tiga kali minggu ini."



Tujuan hasil memberikan arah, tetapi tujuan proses memberikan sesuatu yang dapat dilakukan hari ini.



Gunakan kemenangan-kemenangan kecil



Setiap kali Anda menyelesaikan latihan, sebenarnya Anda sedang membangun bukti bahwa Anda mampu menjaga komitmen.



Jangan meremehkan kemajuan kecil seperti:



berhasil berolahraga meskipun hanya 15–20 menit;

memilih berjalan kaki daripada terus duduk;

kembali berolahraga setelah beberapa minggu berhenti;

mampu melakukan satu repetisi lebih banyak;

menikmati latihan tanpa memikirkan hasil fisik;

atau berhasil menjaga jadwal olahraga selama beberapa minggu.



Kemajuan seperti ini membantu membangun self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa diri sendiri mampu melakukan suatu perilaku dan menghadapi tantangannya.



Semakin kuat keyakinan tersebut, semakin besar kemungkinan Anda merasa mampu mempertahankan kebiasaan olahraga.



3. Pilih Olahraga yang Anda Nikmati



Tidak ada satu jenis olahraga yang cocok untuk semua orang.



Seseorang mungkin sangat menikmati berlari, sementara orang lain merasa tersiksa setelah lima menit. Ada yang menyukai latihan di gym, tetapi ada pula yang lebih senang bermain badminton, berenang, hiking, menari, atau berjalan-jalan.



Jika Anda memaksakan olahraga yang tidak Anda sukai hanya karena dianggap paling efektif, hubungan Anda dengan aktivitas fisik mungkin menjadi semakin buruk.



Karena itu, salah satu pertanyaan terpenting bukanlah:



"Olahraga apa yang paling bagus?"



Melainkan:



"Aktivitas fisik apa yang paling mungkin saya nikmati dan lakukan secara konsisten?"



Ini penting karena pengalaman menyenangkan dapat membantu meningkatkan motivasi untuk mengulangi suatu perilaku.



Jangan takut bereksperimen



Anda tidak harus langsung menemukan olahraga favorit.



Cobalah beberapa pilihan:



jalan cepat;

jogging;

bersepeda;

berenang;

badminton;

basket;

sepak bola;

yoga;

latihan kekuatan;

kelas dansa;

hiking;

atau olahraga rekreasional lainnya.



Perhatikan bagaimana perasaan Anda sebelum, selama, dan setelah aktivitas tersebut.



Jika Anda merasa lebih berenergi dan menantikan sesi berikutnya, mungkin Anda telah menemukan bentuk olahraga yang lebih cocok.



Sebaliknya, jika suatu aktivitas selalu membuat Anda merasa tertekan, bukan berarti Anda tidak memiliki disiplin. Bisa jadi aktivitas tersebut memang tidak sesuai dengan preferensi Anda.



4. Jangan Mengandalkan Motivasi Saja—Bangun Kebiasaan



Motivasi sangat berguna untuk memulai, tetapi tidak selalu dapat diandalkan.



Ada hari ketika Anda merasa bersemangat untuk berolahraga. Ada pula hari ketika pekerjaan menumpuk, cuaca tidak mendukung, tubuh terasa lelah, atau Anda simply tidak ingin bergerak.



Jika olahraga hanya dilakukan ketika motivasi muncul, konsistensi akan sangat bergantung pada suasana hati.



Karena itu, psikologi kebiasaan menekankan pentingnya membuat perilaku menjadi lebih otomatis.



Salah satu cara sederhananya adalah menghubungkan olahraga dengan rutinitas yang sudah ada.



Misalnya:



Setelah bangun tidur → minum air → berjalan 20 menit.



Atau:



Setelah pulang kerja → berganti pakaian olahraga → latihan selama 30 menit.



Dengan pola tersebut, Anda tidak harus terus-menerus membuat keputusan dari awal.



Buat olahraga semudah mungkin



Semakin banyak hambatan yang harus dilewati, semakin besar kemungkinan kita menunda.



Jika Anda ingin berolahraga pada pagi hari, siapkan pakaian olahraga sejak malam. Jika ingin berjalan setelah bekerja, pilih rute yang mudah diakses. Jika ingin latihan di rumah, letakkan peralatan di tempat yang terlihat.



Prinsip sederhananya:



Kurangi hambatan untuk memulai.



Anda juga tidak perlu langsung menetapkan target yang ekstrem. Jika selama ini hampir tidak pernah berolahraga, memulai dengan sesi singkat dapat lebih realistis daripada langsung menetapkan latihan setiap hari.



Konsistensi kecil yang bertahan lama sering kali lebih berharga daripada semangat besar yang hanya berlangsung beberapa hari.



5. Berhenti Menggunakan Perbandingan sebagai Ukuran Utama



Media sosial membuat kita sangat mudah membandingkan diri dengan orang lain.



Anda mungkin melihat seseorang berlari lebih cepat, mengangkat beban lebih berat, memiliki tubuh yang terlihat lebih atletis, atau mampu berolahraga setiap hari.



Kemudian muncul pikiran:



"Kenapa saya tidak bisa seperti dia?"



Perbandingan seperti ini dapat merusak hubungan dengan olahraga karena Anda menggunakan perjalanan orang lain sebagai standar untuk menilai diri sendiri.



Padahal, setiap orang memiliki kondisi tubuh, pengalaman, waktu, kemampuan, lingkungan, dan tujuan yang berbeda.



Daripada membandingkan diri dengan orang lain, gunakan diri Anda di masa lalu sebagai titik pembanding.



Pertanyaan yang lebih sehat adalah:



Apakah saya sekarang lebih aktif daripada sebelumnya?

Apakah stamina saya meningkat?

Apakah saya lebih nyaman bergerak?

Apakah saya lebih konsisten?

Apakah saya merasa lebih percaya diri saat berolahraga?

Apakah saya lebih memahami kebutuhan tubuh saya?



Perubahan kecil yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain tetap merupakan kemajuan.



Berlatih self-compassion



Ada kalanya Anda melewatkan latihan. Itu normal.



Masalahnya bukan sekadar melewatkan satu sesi, tetapi apa yang Anda katakan kepada diri sendiri setelahnya.



Jika Anda berpikir, "Saya memang tidak disiplin," satu kegagalan kecil dapat berkembang menjadi alasan untuk berhenti sepenuhnya.



Sebaliknya, Anda dapat berkata:



"Hari ini saya tidak berhasil latihan. Tidak apa-apa. Saya bisa kembali ke rutinitas besok."



Sikap penuh kasih terhadap diri sendiri bukan berarti mencari alasan. Justru, hal tersebut membantu seseorang menghadapi kesalahan tanpa terjebak dalam rasa malu atau rasa bersalah yang berlebihan.



6. Hubungkan Olahraga dengan Nilai dan Kehidupan yang Lebih Besar



Hubungan dengan olahraga dapat menjadi jauh lebih kuat ketika olahraga bukan sekadar cara untuk mendapatkan bentuk tubuh tertentu, tetapi menjadi bagian dari kehidupan yang Anda inginkan.



Cobalah bertanya:



"Mengapa saya ingin menjadi lebih aktif?"



Jawabannya mungkin bukan tentang penampilan.



Mungkin Anda ingin memiliki energi lebih banyak untuk bermain bersama anak. Mungkin Anda ingin tetap mandiri ketika bertambah tua. Mungkin Anda ingin mampu melakukan perjalanan tanpa cepat kelelahan. Mungkin Anda ingin merasa lebih sehat dan percaya diri.



Inilah yang disebut sebagai menghubungkan perilaku dengan nilai pribadi.



Ketika olahraga memiliki makna yang lebih dalam, aktivitas tersebut tidak lagi sekadar daftar tugas.



Misalnya, seseorang yang menghargai keluarga mungkin melihat olahraga sebagai cara menjaga kesehatan agar dapat hadir dan aktif bersama orang-orang yang dicintainya.



Seseorang yang menghargai petualangan mungkin melihat latihan fisik sebagai persiapan untuk melakukan perjalanan dan aktivitas luar ruangan.



Seseorang yang menghargai keseimbangan hidup mungkin menggunakan olahraga sebagai waktu untuk melepaskan stres setelah bekerja.



Dengan demikian, olahraga menjadi sarana untuk mendukung kehidupan yang lebih luas, bukan tujuan yang berdiri sendiri.



Membangun Hubungan yang Lebih Sehat dengan Olahraga



Hubungan yang sehat dengan olahraga tidak berarti Anda harus selalu bersemangat. Anda juga tidak harus mencintai setiap sesi latihan.



Hubungan yang sehat berarti Anda mampu melihat olahraga sebagai bagian dari perawatan diri, memahami keterbatasan tubuh, menerima hari-hari ketika Anda tidak sempurna, dan tetap kembali bergerak tanpa rasa bersalah yang berlebihan.



Enam prinsip di atas dapat dirangkum menjadi:



Jangan jadikan olahraga sebagai hukuman.

Fokus pada proses dan kemajuan kecil.

Pilih aktivitas yang Anda nikmati.

Bangun kebiasaan, bukan hanya mengandalkan motivasi.

Bandingkan diri dengan diri Anda sendiri, bukan orang lain.

Hubungkan olahraga dengan nilai dan kehidupan yang Anda inginkan.



Pada akhirnya, tujuan terbaik bukanlah membuat diri sendiri memaksa berolahraga selamanya. Tujuannya adalah menciptakan hubungan dengan aktivitas fisik yang cukup positif sehingga Anda ingin terus kembali melakukannya.



Olahraga bukan ujian karakter. Melewatkan satu sesi tidak membuat Anda gagal, dan melakukan latihan yang ringan tidak membuat usaha Anda menjadi sia-sia.



Yang lebih penting adalah membangun pola yang realistis, fleksibel, dan sesuai dengan kehidupan Anda.



