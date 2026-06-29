Makin Tajir Melintir, 5 Shio Ini Diberkahi Rezeki dan Harta Melejit Tanpa Henti

Ilustrasi shio yang akan menikmati rezeki tak terduga. (Magnific)
JawaPos.com – Berdasarkan ramalan astrologi Tionghoa, beberapa shio diperkirakan akan berada dalam fase yang dipenuhi keberuntungan, khususnya dalam hal rezeki dan kondisi keuangan.
Pemilik shio tersebut diyakini memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh berbagai kesempatan yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan. Keberuntungan yang datang disebut tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga peluang yang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
Dalam astrologi Tionghoa, periode ini digambarkan sebagai waktu yang positif bagi sejumlah shio untuk mengembangkan potensi, memanfaatkan kesempatan, dan meraih hasil yang lebih optimal dari usaha yang telah dilakukan.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom pada Senin (29/6), terdapat lima shio yang diramalkan akan memperoleh rezeki dan harta berlimpah menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Kambing
Shio Kambing yang lahir pada tahun 1979 dengan elemen tanah, 1991 dengan elemen logam, 2003 dengan elemen air, dan 2015 dengan elemen kayu diprediksi akan mengalami peningkatan derajat dalam waktu dekat.
Karakteristik utama pemilik shio ini adalah sifat pemurah hati yang sangat menonjol. Kerendahan hati menjadi ciri khas yang membuat mereka mudah diterima di lingkungan sosial.
Sifat penyayang yang dimiliki membuat mereka selalu peduli terhadap sesama. Kombinasi ketiga sifat tersebut membuat pemilik shio Kambing lebih mudah berbagi kebaikan kepada orang lain.
Kemampuan berbuat baik kepada sesama menjadi kunci utama peningkatan derajat mereka.
Pada periode saat ini yang dipenuhi berkah, sifat-sifat positif tersebut akan semakin termanifestasi.
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