Ramalan Zodiak Capricorn 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak capricorn terus berupaya mencapai puncak gunung, dan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendakinya adalah melalui kesabaran, daya tahan, dan tekad. Capricorn memiliki kemampuan yang solid untuk menavigasi baik ranah fisik maupun mental.

Kemungkinan, hubungan keluarga sedikit tegang saat ini dan ada beberapa perselisihan yang terjadi. Sebaiknya hindari orang lain yang tampak kesal atau marah. Selain itu, hindari konfrontasi yang tidak perlu dan ambillah jalan yang lebih baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 28 Juni 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu meluangkan waktu untuk bersenang-senang bersama pasangan hari ini. Terkait karir, capricorn bisa mengejar opsi menjalin kemitraan karena mungkin akan membawa kesuksesan dan stabilitas.

Sementara itu, konsumsi makanan yang disiapkan dengan baik, bersih, dan sehat untuk menghindari masalah pencernaan. Terkait keuangan, pastikan menguasai semua proyek dan jangan melewatkan keputusan untuk mengatasi situasi sulit saat bekerja.

Cinta Capricorn

Cinta, kesenangan, dan kasih sayang terdengar sangat menyenangkan hari ini. Cobalah menyempatkan waktu untuk bersenang-senang. Selain itu, luangkan waktu untuk pasangan dan bersenang-senanglah bersama.

Karir Capricorn

Bisnis capricorn agak tersendat belakangan ini dan gagasan untuk mendapatkan stabilitas melalui kemitraan telah terlintas di benak capricorn. Jangan ragu untuk melanjutkan jika partnermu adalah seseorang yang dipercayai dan manfaatnya cukup besar.

Capricorn harus mengejar opsi ini, karena mungkin akan membawa kesuksesan dan stabilitas yang selama ini dibutuhkan. Pertimbangkan semua pilihanmu dengan saksama.

Kesehatan Capricorn

Hari ini akan menimbulkan masalah dalam hal pencernaan. Konsumsi makanan yang disiapkan dengan baik, bersih, dan sehat, dan capricorn akan mulai merasa lebih baik. Hindari juga minum alkohol.