Ramalan Zodiak Aquarius 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius akan mendapatkan manfaat paling besar dari energi kosmik yang menguntungkan dari transit ini.

Hari ini, aquarius adalah pembawa keberuntungan bagi semua orang di keluarga, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk membantu orang lain. Aquarius mungkin akan menerima banyak pujian atas semua upaya yang murah hati ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Minggu, 28 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius tidak ragu untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan terdalam kepada pasangan. Terkait karir, aquarius berpotensi untuk menghasilkan banyak uang jika bekerja sama dengan pasangan.

Sementara itu, perbaiki kebiasaan makan yang memungkinkan untuk mencapai tujuan kebugaran dan merasa jauh lebih baik. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapatkan keuntungan jika berinvestasi di industri pasar saham saat ini.

Cinta Aquarius

Ini akan menjadi hari yang sangat menguras emosi, karena aquarius tidak akan ragu untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan terdalam kepada pasangan. Pasangan akan merasa benar-benar selaras dan hubungan aquarius akan mengalami keharmonisan yang luar biasa.

Karir Aquarius

Aquarius mungkin menghadapi beberapa masalah dan mempertimbangkan usaha kemitraan sebagai alternatif. Meskipun merasa bingung untuk melangkah maju, aquarius tidak perlu khawatir, karena kemitraan akan menguntungkan.

Sebenarnya, aquarius berpotensi menghasilkan banyak uang jika bekerja sama dengan pasangan. Bekerja bersama bukanlah hal yang mudah bagi semua orang, tetapi kalian berdua akan mampu mengatasinya dengan baik.

Kesehatan Aquarius

Belakangan ini, aquarius mengalami gangguan perut. Cobalah memperbaiki kebiasaan makan yang memungkinkan aquarius untuk mencapai tujuan kebugaran dan merasa jauh lebih baik.