Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius sebaiknya tidak berkecil hati hari ini. Sagitarius mungkin mengalami stres dan frustrasi yang signifikan. Akibatnya, sagitarius bisa merasa tidak puas dan tegang.

Ingatlah bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan, jadi lebih baik sagitarius tidak mengalihkan perhatian. Jika tidak, sagitarius akan kehilangan apa pun yang ada di tangan saat ini. Cobalah untuk fokus menyelesaikan tugas saat ini.

Zodiak capricorn terus berupaya mencapai puncak gunung, dan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendakinya adalah melalui kesabaran, daya tahan, dan tekad. Capricorn memiliki kemampuan yang solid untuk menavigasi baik ranah fisik maupun mental.

Kemungkinan, hubungan keluarga sedikit tegang saat ini dan ada beberapa perselisihan yang terjadi. Sebaiknya hindari orang lain yang tampak kesal atau marah. Selain itu, hindari konfrontasi yang tidak perlu dan ambillah jalan yang lebih baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 28 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius dan pasangan bisa bersantai dan merenungkan semua yang telah dilalui bersama. Terkait karir, sagitarius perlu memikirkan peluang bekerja sama dengan pasangan dengan sangat hati-hati.

Sementara itu, kembangkan gaya hidup sehat dengan melakukan kebiasaan makan yang baik, menghirup udara segar, serta berolahraga. Pada ranah keuangan, sagitarius akan mendapatkan imbalan berupa promosi dan diberi tanggung jawab tambahan di tempat kerja.

Cinta Sagitarius