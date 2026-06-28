Ramalan Zodiak Taurus 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)
JawaPos.com – Zodiak taurus merasa sangat romantis hari ini. Taurus akan merasa sangat bahagia sepanjang hari, jadi sepertinya ini hari yang sempurna untuk mengajak pasangan berjalan-jalan dan membicarakan masa depan.
Positivitas ini juga akan tercermin dalam pekerjaan, dan rekan kerja akan senang memiliki taurus sebagai rekan mereka.
Meskipun pagi hari mungkin tidak begitu baik, taurus mungkin akan melihat bahwa hal-hal mulai terjadi seperti yang diinginkan seiring berjalannya hari, sehingga membuat taurus merasa gembira dan puas.
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Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 28 Juni 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus harus menghargai hubungan saat ini yang memungkinkan untuk benar-benar melebarkan sayap. Terkait karir, seorang rekan kerja akan memberi taurus bantuan jika ingin berganti pekerjaan atau karir.
Sementara itu, waspadai masalah pencernaan dengan berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Terkait keuangan, taurus mungkin membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik untuk mendapatkan promosi yang diinginkan
Cinta Taurus
Hari ini, taurus akan merasa hangat karena menyadari betapa pasangan saat ini mendukung pilihan-pilihan taurus. Dia mendukung taurus tanpa syarat, dengan cara yang mungkin bahkan tidak dilakukan oleh keluarga.
Hargai hubungan yang memungkinkan taurus untuk benar-benar melebarkan sayap dan terbang. Taurus akan merasa sangat puas dengan hubungan saat ini.
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