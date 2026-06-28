Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik)
JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra merenungkan banyak keputusan yang telah dibuat dalam hidup. Libra akan melakukan perjalanan penemuan diri. Hari ini, libra mungkin akan memilih untuk mengambil cuti dari pekerjaan dan meluangkan waktu yang sangat dibutuhkan untuk diri sendiri guna mengatur pikiran.
Libra perlu menyelami sudut-sudut tergelap pikiran dan kepribadian untuk benar-benar memahami diri sendiri dari dalam dan luar. Ini akan menjadi periode yang bermanfaat, baik dalam hal pekerjaan maupun kehidupan pribadi libra.
Zodiak scorpio akan mengalami peningkatan pengeluaran keuangan hari ini. Oleh karena itu, scorpio harus merencanakan anggaran dan berhemat dalam pengeluaran selama periode ini.
Selain itu, scorpio harus memperhatikan pola makan dan menghindari mengonsumsi makanan tinggi lemak, karena dapat menyebabkan masalah kesehatan dan menguras sumber daya keuangan. Jaga kesehatan dan berhematlah agar scorpio akan mampu melewati hari ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 28 Juni 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra perlu meluangkan waktu untuk menyampaikan keinginanmu dengan jelas kepada pasangan. Terkait karir, jangan kehilangan kendali emosi di tempat kerja dan melampiaskannya pada seseorang.
Sementara itu, libra perlu menentukan arah baru dan memulai gaya hidup sehat mulai hari ini. Terkait keuangan, kemampuan libra dalam beradaptasi akan membantu mencapai target yang diinginkan.
Cinta Libra
Ketegangan yang baru-baru ini terjadi akibat pengaruh di luar hubungan, seharusnya akan mereda hari ini. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan sampaikan keinginanmu dengan jelas kepada pasangan untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu.
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