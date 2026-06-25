7 Weton Pandai Bersyukur Jadi Rezeki Berlimpah dan Hidup Berkecukupan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat tujuh weton yang dikenal pandai bersyukur dan diramalkan memiliki rezeki berlimpah sepanjang hidupnya.

Kebiasaan suka membantu orang lain dan rasa syukur yang konsisten menjadi kunci utama hidup berkecukupan ketujuh weton ini.

Primbon Jawa mencatat bahwa karakter rendah hati, jujur, dan menjauhi penyakit hati menjadi ciri khas yang melekat kuat.

Setiap weton memiliki keistimewaan unik yang menjadi modal utama dalam meraih kemakmuran dan kebahagiaan hidup yang nyata.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Kamis (25/6), tujuh weton pandai bersyukur jadi rezeki berlimpah dan hidup berkecukupan menurut primbon jawa.

1. Kamis Wage

Weton Kamis Wage berneptu 12 dan dikenal memiliki watak baik hati meski terkadang mudah marah dan keras kepala.

Sifat bertanggung jawab dan tahan menderita menjadikan weton ini kuat serta tabah dalam menghadapi kesederhanaan hidup.

Ketabahan dalam kesulitan inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi Kamis Wage untuk meraih rezeki berlimpah secara konsisten.