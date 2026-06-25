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Rabbany Wanadriani
Kamis, 25 Juni 2026 | 23.20 WIB

Ramalan Shio Besok Jumat 26 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Masalah pribadi mungkin membuat shio Naga khawatir sehingga sulit untuk bersantai.

Sementara shio Ular mungkin bisa mengatasi masalah apa pun yang muncul dengan cara yang luar biasa agresif.

Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 26 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Masalah pribadi mungkin membuat Anda khawatir sehingga sulit untuk bersantai.

Namun, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan secara serius.

Editor: Novia Tri Astuti
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