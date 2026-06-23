Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 23 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo akan terbebas dari pikiran negatif. Leo mungkin cenderung religius hari ini. Sangat ideal untuk melakukan beberapa pekerjaan kemanusiaan untuk mencapai ketenangan pikiran, dan ini akan membawa karma baik.

Berhentilah sejenak dari kehidupan yang serba cepat dan lihatlah segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Tetaplah percaya karena semuanya akan berjalan sesuai rencana dan kebingungan akan segera mereda.

Tetaplah tenang hari ini agar zodiak virgo tidak terbawa oleh gangguan kecil dalam hidup. Jangan khawatir jika virgo merasa tidak seimbang hari ini.

Secara jangka panjang, masalah saat ini akan menjadi peluang untuk kemajuan. Cobalah tetap fokus pada gambaran yang lebih luas dan menghargai banyak hal baik dalam hidupmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 23 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu berpikir untuk membuat hubungan asmara saat ini kembali menarik. Terkait karir, leo perlu mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum memutuskan untuk berganti pekerjaan.

Sementara itu, tahan diri untuk tidak mudah marah karena hal itu akan membuat tekanan darah melonjak. Terkait keuangan, hindari menjalin kemitraan saat ini, karena periode ini tidak akan memberikan hasil yang menjanjikan.

Cinta Leo