Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 23 Juni 2026 | 16.36 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 23 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak leo akan terbebas dari pikiran negatif. Leo mungkin cenderung religius hari ini. Sangat ideal untuk melakukan beberapa pekerjaan kemanusiaan untuk mencapai ketenangan pikiran, dan ini akan membawa karma baik. 

Berhentilah sejenak dari kehidupan yang serba cepat dan lihatlah segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Tetaplah percaya karena semuanya akan berjalan sesuai rencana dan kebingungan akan segera mereda.

Tetaplah tenang hari ini agar zodiak virgo  tidak terbawa oleh gangguan kecil dalam hidup. Jangan khawatir jika virgo merasa tidak seimbang hari ini. 

Secara jangka panjang, masalah saat ini akan menjadi peluang untuk kemajuan. Cobalah tetap fokus pada gambaran yang lebih luas dan menghargai banyak hal baik dalam hidupmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 23 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu berpikir untuk membuat hubungan asmara saat ini kembali menarik. Terkait karir, leo perlu mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum memutuskan untuk berganti pekerjaan.

Sementara itu, tahan diri untuk tidak mudah marah karena hal itu akan membuat tekanan darah melonjak. Terkait keuangan, hindari menjalin kemitraan saat ini, karena periode ini tidak akan memberikan hasil yang menjanjikan. 

Cinta Leo

Leo mungkin merasa ada jarak yang tercipta dengan pasangan. Ini sebenarnya akibat dari rasa puas diri yang muncul dari kalian berdua. Hari ini, pikirkan cara untuk membuat hubunganmu kembali menarik. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 23 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 23 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 16.38 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 23 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 23 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 16.33 WIB

Musim Cinta dan Sukacita Tiba, 3 Zodiak Ini Akhirnya Kembali Bahagia pada 23 Juni 2026 - Image
Zodiak

Musim Cinta dan Sukacita Tiba, 3 Zodiak Ini Akhirnya Kembali Bahagia pada 23 Juni 2026

Selasa, 23 Juni 2026 | 16.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

4

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

5

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

6

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

7

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

8

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore