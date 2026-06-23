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Endah Primasari Utami
Selasa, 23 Juni 2026 | 16.24 WIB

Musim Cinta dan Sukacita Tiba, 3 Zodiak Ini Akhirnya Kembali Bahagia pada 23 Juni 2026

Ilustrasi, tiga zodiak yang kembali bahagia pada 23 Juni 2026. Magnific/ freepik. - Image

Ilustrasi, tiga zodiak yang kembali bahagia pada 23 Juni 2026. Magnific/ freepik.

JawaPos.com - Hari ini, 23 Juni 2026 beberapa zodiak memasuki musim cinta dan sukacita.

Menandakan masa-masa stres telah berlalu. Tidak ada lagi yang mengeluh.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (23/6), mereka semua akhirnya kembali bahagia di hari ini.

1. Libra

Anda sangat memahami arti 'harmoni'. Anda pun tahu ketika Anda memiliki keseimbangan dalam hidup, Anda jauh lebih bahagia dan tenang.

Di hari ini, 23 Juni 2026, tepatnya saat Bulan Sabit membesar di area Anda, ini mendukung semua upaya yang didorong energi positif, seperti keinginan untuk hidup dalam damai.

Anda mendapati getaran tenang Anda menyentuh orang lain hari ini.

Membuat kegembiraan tampak tersebar luas, dan sekali lagi, tidak ada yang mengeluh.

Selama fase ini, dunia Anda akan baik-baik saja.

2. Leo

Selama fase Bulan Sabit membesar di Libra, Anda patut merayakannya.

Namun, bukan perayaan yang meriah, melainkan perayaan untuk momen pribadi yang tenang bersama diri sendiri yang membuat Anda merasa bahagia serta nyaman.

Perasaan damai seperti ini jarang terjadi dalam hidup Anda, rasanya seperti anugerah kosmik.

Meski Anda menyukai sedikit kekacauan, tapi di hari ini, Anda melihat keindahan ketenangan.

Di tanggal 23 Juni 2026 ini juga semuanya berjalan lancar dan perasaan gembira bergema di udara.

Tidak ada yang membuat Anda sedih. Sebaliknya, Anda justru merasakan jatuh cinta dengan dunia di sekitar Anda.

Editor: Hanny Suwindari
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