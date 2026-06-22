Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 03.33 WIB

Tanpa Sebab yang Pasti, 5 Zodiak Ini Sering Dibenci Banyak Orang

ilustrasi zodiak paling dibenci. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling dibenci. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.

Namun, ada beberapa zodiak yang sering menjadi bahan perbincangan karena lebih banyak menerima penilaian negatif dibandingkan yang lain.

Hal ini bisa dipengaruhi oleh stereotip, kesalahpahaman, atau sifat tertentu yang terkadang disalahartikan oleh orang lain.

Mengutip Astrotalk, terdapat lima zodiak yang disebut paling sering mendapat pandangan kurang positif dari lingkungan sekitarnya.

1. Gemini

Gemini dikenal intelektual dan cerdas. Namun, dualitas mereka menjadi sumber frustrasi bagi banyak orang.

Kecenderungan tidak konsisten atau berubah-ubah dapat menimbulkan kesulitan dalam membentuk hubungan langgeng.

Aspek ini, ditambah dengan kecintaan pada perdebatan, dapat membuat orang lain menganggapnya tidak dapat dipercaya.

2. Aries

Aries dikenal penuh gairah dan tegas. Namun, kepribadian kuat dan semangat bersaing dapat membuat orang lain salah paham.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Orang yang Lebih Memilih Dibenci daripada Berbohong Biasanya Memiliki 8 Karakteristik Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Lebih Memilih Dibenci daripada Berbohong Biasanya Memiliki 8 Karakteristik Ini Menurut Psikologi

Rabu, 28 Januari 2026 | 15.21 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Selasa, 23 Juni 2026: Saatnya Evaluasi Karier, Perbaiki Hubungan dengan Pasangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Selasa, 23 Juni 2026: Saatnya Evaluasi Karier, Perbaiki Hubungan dengan Pasangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03.30 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Selasa, 23 Juni 2026: Promosi Karier di Depan Mata, Waspadai Orang dari Masa Lalu - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Selasa, 23 Juni 2026: Promosi Karier di Depan Mata, Waspadai Orang dari Masa Lalu

Selasa, 23 Juni 2026 | 03.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore