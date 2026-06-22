Tanpa Sebab yang Pasti, 5 Zodiak Ini Sering Dibenci Banyak Orang

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.

Namun, ada beberapa zodiak yang sering menjadi bahan perbincangan karena lebih banyak menerima penilaian negatif dibandingkan yang lain.

Hal ini bisa dipengaruhi oleh stereotip, kesalahpahaman, atau sifat tertentu yang terkadang disalahartikan oleh orang lain.

Mengutip Astrotalk, terdapat lima zodiak yang disebut paling sering mendapat pandangan kurang positif dari lingkungan sekitarnya.

1. Gemini

Gemini dikenal intelektual dan cerdas. Namun, dualitas mereka menjadi sumber frustrasi bagi banyak orang.

Kecenderungan tidak konsisten atau berubah-ubah dapat menimbulkan kesulitan dalam membentuk hubungan langgeng.

Aspek ini, ditambah dengan kecintaan pada perdebatan, dapat membuat orang lain menganggapnya tidak dapat dipercaya.

2. Aries